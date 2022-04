Cyberpunk 2077 gebruikt pas alle threads van bepaalde AMD-cpu's na hex-edit

Het ziet ernaar uit dat Cyberpunk 2077 op pc's met bepaalde AMD-processors alleen fysieke rekenkernen gebruikt en de logische kernen niet, wat waarschijnlijk niet de bedoeling is. Users weten dit met een hex-editor terug te draaien en melden prestatiewinsten van 10-20%.

Degene die oorspronkelijk over het probleem postte op Reddit wijst er wel op dat deze aanpassing mogelijk geen winst of juist verlies gaat opleveren bij AMD-processoren met meerdere CCX'en . Wie de edit doet op een Intel-cpu, moet ook geen verbetering in de game verwachten. De edit past de scheduler van de game aan om deze meer cpu-cores te laten benutten, aldus /u/CookiePLMonster.

De aanpassing bestaat uit het wijzigen van de Cyberpunk-exe met een hex-editor. De regel '75 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08' dient gewijzigd te worden naar 'EB 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08', volgens instructies van /u/UnhingedDoork op Reddit. Een back-up maken van de executable is aan te bevelen.

Dit is verre van de enige bug die in het spel aanwezig is, zo bleek onder andere uit de Tweakers-review. De release is meermaals uitgesteld en zeker sinds september zijn de werknemers van de Poolse gamemaker CD Projekt Red verplicht tot zesdaagse werkweken, ondanks eerdere beloften dat er niet aan 'crunch' gedaan zou worden. De haast kwam waarschijnlijk omdat de studio de game voor de feestdagen uit wilde brengen. Zaterdag kwam echter ook naar buiten dat de prestatiebonussen voor de werknemers niet meer afhankelijk zullen zijn van reviewscores, maar dat iedereen de volledige bonus krijgt.

Update, 11:31: in het artikel stond dat AMD-cpu's met een enkele CCX geen winst zouden boeken, maar het tegenovergestelde is juist het geval. Het artikel is hierop aangepast.