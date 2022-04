CD Projekt Red start begin 2021 met uitbrengen van gratis Cyberpunk 2077-dlc

CD Projekt Red gaat vanaf begin 2021 gratis dlc uitbrengen voor Cyberpunk 2077. Dat laat het bedrijf weten in een verborgen bericht in een trailer van de game. Ook bevestigt de studio opnieuw dat er betaalde uitbreidingspakketten komen met extra verhaalcontent.

Het verborgen bericht zit verstopt in de launch trailer van de game, die CD Projekt Red deze week publiceerde. Het verborgen bericht is één frame zichtbaar, rond 2:09 minuten, zo merkten verschillende gamers op. De ontwikkelaar gaat onder andere kort in op het ontwikkeltraject van Cyberpunk 2077 en noemt ook enkele toekomstplannen voor de game.

Zo bevestigt CD Projekt Red opnieuw dat het begin 2021 start met het uitbrengen van gratis dlc voor Cyberpunk, die 'nog meer leven' aan de gamewereld moeten toevoegen. De studio meldde eerder al op Twitter dat men na release gratis content mag verwachten. De ontwikkelaar voegde na release ook gratis dlc toe aan The Witcher 3. Dat ging toen om nieuwe quests, outfits, en andere items. Vermoedelijk krijgt Cyberpunk 2077 soortgelijke gratis content. De game krijgt na 2021 ook een multiplayermodus.

Ook gaat de ontwikkelaar in op de komst van betaalde uitbreidingspakketten, die nieuwe verhaalcontent aan de game zullen toevoegen. "We hebben eerder bevestigd dat uitbreidingspakketten eraan komen. Hoewel we nog geen specifieke details kunnen geven, zullen we zeggen dat we veel hebben geleerd van ons werk aan The Witcher 3-uitbreidingen Hearts of Stone en Blood and Wine", zo meldt het de studio.

Cyberpunk 2077 komt 10 december uit voor PlayStation 4, Xbox One, pc en Google Stadia. Bij release werkt de game ook op de Playstation 5- en Xbox Series X en S, hoewel een volwaardige next-genpatch in 2021 volgt. De digitale versie van de game is donderdag vanaf 01:00 uur Nederlandse tijd speelbaar. AMD en Nvidia hebben inmiddels beide nieuwe gpu-drivers met ondersteuning voor de game uitgebracht.