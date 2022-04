CD Projekt RED gaat mogelijk maximale grootte savegames Cyberpunk vergroten

CD Projekt RED zegt dat het mogelijk de grootte van savegames zal vergroten in Cyberpunk 2077. Hoewel de ontwikkelaar niet zegt hoe groot de savegames kunnen zijn, melden veel gebruikers dat de data corrupt raakt als het bestand groter is dan 8MB.

CD Projekt RED zegt op de supportpagina van GOG.com dat het gebruikers adviseert bij een corrupt bestand een ouder bestand te laden dat wel werkt en vervolgens minder items op te pakken om te zorgen dat de bestandsgrootte binnen de perken blijft. Volgens Eurogamer kan die bestandsgrootte maximaal rond 8MB zijn.

De ontwikkelaar zegt dat de maximale grootte van het bestand in de toekomst mogelijk verhoogd wordt, maar zegt dat niet toe. Bovendien merkt de ontwikkelaar op dat bestanden die nu corrupt zijn geraakt ook na een update die de maximale grootte ophoogt niet zullen werken. Het probleem zou vooral de pc-versie van de game treffen.

Cyberpunk 2077 kwam enkele weken geleden uit en de release verliep niet vlekkeloos. Gamers klaagden over de vele bugs en gebrekkige prestaties. De gebrekkige prestaties waren vooral zichtbaar op de PS4 en Xbox One, waardoor Sony en Microsoft hebben besloten gamers hun geld terug te geven als zij dat zouden willen. Diverse winkels waarschuwen voor de bugs in de game. CD Projekt RED belooft in de komende maanden diverse grote updates uit te brengen, die de ergste problemen moeten verhelpen.