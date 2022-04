Galaxy Buds Pro krijgen 3d-audio en kunnen spraak automatisch herkennen

De aankomende Galaxy Buds Pro-oordopjes van Samsung maken gebruik van spatial audio waarbij het geluid van verschillende kanten lijkt te komen. Ook hebben de oortjes spraakdetectie en ambient omgevingsgeluid.

De nieuwe functies zijn te zien in een teardown van de Galaxy Wearable-app van Samsung. Die wordt gebruikt om onder andere de bestaande Galaxy Buds aan te sturen. In een uitgelekte versie van die app zijn verschillende functies van de Galaxy Buds Pro te zien, de nieuwe draadloze oordopjes die het bedrijf nog niet heeft aangekondigd.

De oortjes hebben veel functies die de originele Galaxy Buds ook al hadden, zoals de mogelijheid om de werking van de aanraakknoppen in te stellen. Ook kunnen de oordopjes notificaties voorlezen en kunnen verloren oortjes via een 'Find My Earbuds'-functie worden teruggevonden.

De Galaxy Buds Pro hebben naast ruisonderdrukking ook een optie voor 'ambient sound', waarmee geluid van buitenaf via de microfoon naar binnen komt. Nieuw aan de oortjes is ook dat ze een functie hebben om spraak te herkennen en op basis daarvan het geluid van bijvoorbeeld muziek automatisch aan te passen. Het wordt ook mogelijk om de balans tussen het linker- en rechteroortje handmatig bij te stellen.

De oortjes maken bovendien gebruik van een vorm van spatial audio, wat Apple ook in zijn AirPods Pro heeft. Samsung noemt dat 3D Audio for videos. Het is een functie waarbij het geluid mee beweegt met de drager zodat het geluid vanuit verschillende kanten lijkt te komen. Uit de app blijkt overigens dat dat alleen werkt op Android 11. Het is nog niet bekend wanneer de Galaxy Buds Pro uitkomen en wat die gaan kosten. Eerder deze maand bracht EVleaks renders van de oortjes uit.