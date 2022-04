CD Projekt Red meldt dat patch Cyberpunk-bugs die reviews melden deels verhelpt

CD Projekt Red belooft dat een omvangrijke day-one-patch voor Cyberpunk 2077 meerdere bugs verhelpt waar reviewers melding van maken. Het spel wordt geplaagd door bugs, aldus de eerste ervaringen die online zijn gekomen.

Eind vorige week meldde DreamcastGuy dat Cyberpunk 2077 op zijn Xbox een patch van 43GB binnenhaalde. Die update is omvangrijk: het spel zelf neemt bij installatie zo'n 70GB in beslag. Maandag verschenen veel reviews van Cyberpunk 2077 online en daarbij werd duidelijk waarom patchen nodig is. De reviews spraken vol lof over het spel, maar testers constateerden ook dat veel bugs aanwezig zijn. Op Metacritic heeft de pc-versie van de game een score van 91 punten, maar onder andere PC Gamer en GameSpot leggen in hun recensies veel nadruk op de bugs en glitches.

Fabian Mario Döhla van CD Projekt Red reageerde al op het bericht van DreamcastGuy dat de patch van 43GB niet de update is die de studio bij de release van Cyberpunk 2077, aanstaande donderdag, gaat vrijgeven. Inmiddels verduidelijkt hij dat reviewers het spel niet met de zogenoemde day one patch gespeeld hebben en dat meerdere problemen die in de reviews aangehaald worden, al verholpen zijn en dat meer bugs met de update aangepakt zijn.

Volgens Döhla resulteert de patch in 'een totaal ander spel' op consoles. Wat prestatieproblemen op de pc betreft, meldt hij dat het 'niet helpt' als mensen de instellingen hoger zetten dan hun pc aankan en dat er voldoende in te stellen valt om de juiste configuratie te bepalen.

Tom's Hardware testte de reviewversie van het spel op een systeem met een Intel Core i9-9900K in combinatie met een GeForce RTX 3090, 3080, 3060 Ti, 2060, GTX 1060 6GB en AMD RX 6800 XT en RX 5600 XT. Bij 1080p op Medium-instellingen is een RX 5600 XT en RTX 2060 voldoende voor 60fps, maar gebruik van een gesimuleerde Intel 7700K maakte al dat de prestaties een duikeling van 25 procent maakten, zelfs bij een RTX 3090. De hoeveelheid cores maakt dan ook een groot verschil, aldus de site. Verder is de voorlopige conclusie dat een RTX 30-kaart, of mogelijk een RTX 2080 Super, vereist is voor het draaien van de Ultra-preset voor raytracing. De site verwacht dat er maximaal 10 tot 15 procent prestatieverbeteringen uit het optimaliseren van de code te halen valt. Wie met lagere instellingen genoegen neemt, zou aan een GTX 1660 Super of RX 5600 XT voldoende hebben.

De vraag is wel hoe representatief de prestatietesten van Tom's Hardware zijn. Volgens GamersNexus hebben reviewers een versie van Cyberpunk 2077 die voorzien is van drm om lekken van het spel tegen te gaan. GamersNexus heeft van CD Projekt Red de waarschuwing gekregen dat de drm de prestaties negatief beïnvloedt en dat testen niet de werkelijke prestaties van het spel weergeven. In de uiteindelijke release van donderdag zou de drm niet actief zijn. Tweakers publiceert vrijdag een review van Cyberpunk 2077 en op een later moment benchmarks met de gepatchte versie van de game.