Multiplayer Cyberpunk 2077 verschijnt waarschijnlijk pas na 2021

CD Project RED acht het onwaarschijnlijk dat de multiplayer van Cyberpunk 2077 nog in 2021 verschijnt, gezien het uitstel van de release van de singleplayer van april naar september van dit jaar.

De mededeling werd gedaan door Michał Nowakowski, bestuurslid van CD Projekt RED en vice-president business development bij het bedrijf. Hij noemde het onwaarschijnlijk dat de multiplayer van Cyberpunk 2077 in 2021 zal verschijnen.

"Gezien de verwachte release van Cyberpunk 2077 in september, en eerlijk gezegd de serie evenementen die we daarna verwachten, lijkt 2021 onwaarschijnlijk als releasedatum voor de multiplayer", zei Nowakowski volgens Polygon in een vraag-antwoord-sessie met investeerders. Opvallend daarbij is dat hij ook een slag om de arm houdt wat betreft de singleplayer, door van een 'verwachte release in september' te spreken.

Donderdag maakte CD Project RED bekend dat het Cyberpunk 2077 uitstelt van 16 april naar 17 september. Het spel zou 'compleet en speelbaar zijn', maar de studio heeft meer tijd nodig om het te testen en te polijsten. In september vorig jaar bevestigde het bedrijf dat er een multiplayer van Cyberpunk 2077 komt.