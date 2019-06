Titel Cyberpunk 2077 Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One Ontwikkelaar CD Projekt Red Uitgever CD Projekt Red Releasedatum 16 april 2020

De E3-show van Xbox zat vol games. Er zijn vast genoeg gamers die warmlopen voor titels als Gears 5 en Halo: Infinite, of die enthousiast worden van Project Scarlett en potentie zien in xCloud. Maar toch zijn dat stuk voor stuk niet de E3-hoogtepunten die het meest zijn blijven hangen. De meeste aandacht ging naar Keanu Reeves, die op het podium bekendmaakte dat hij een rol speelt in Cyberpunk 2077. Daarmee kreeg hij het publiek op de stoelen en zorgde hij voor een moment dat wereldwijd op social media nog dagen werd besproken. 'Neo' stal de show, mede dankzij het feit dat 'zijn' game waarschijnlijk het beste is dat de Xbox-show, maar misschien wel de hele E3-beurs, dit jaar bood. De bevestiging van de releasedatum - 16 april 2020 - maakte het helemaal af.

De acteur, die we kennen van films als The Matrix, Speed en John Wick, speelt in Cyberpunk 2077 de rol van Johnny Silverhand. Dat is niet het hoofdpersonage - dat is 'V', zoals we al sinds vorig jaar weten - maar ergens speelt hij toch een centrale rol. Johnny is namelijk het bijproduct van een niet helemaal lekker werkende chip in het hoofd van V. Johnny is dus een soort hallucinatie, die op elk moment kan opduiken om zijn commentaar op een bepaalde situatie te geven. We zien daar een eerste voorbeeld van bij het stuk waar spelers hun personage vormgeven. Doe je dat iets te traag, dan vraagt Johnny zich af 'of je echt denkt dat het iemand een rattenpenis kan schelen hoe je eruitziet'. Kleurrijk figuur, onze Johnny.

Dat 'character creation'-deel is belangrijker dan Johnny je misschien laat denken. Behalve een uiterlijk kies je namelijk een achtergrond. Je kunt daarbij kiezen voor Street Kid, Nomad of Corporate. Dat heeft invloed op het gehele spel. Ligt je achtergrond 'op straat', dan ben je handiger in het werken met handelaren die jou eventueel proberen op te lichten. Met een achtergrond in de zakenwereld zul je je makkelijker een houding kunnen geven als je met belangrijke zakenlieden te maken hebt die jou op allerlei manieren kunnen helpen. In de praktijk betekent het dat je achtergrond bepaalde opties in dialogen wel of niet beschikbaar maakt. Het is dus een belangrijke bouwsteen in de vormgeving van jouw versie van V. Een deel van die vormgeving wordt overigens bepaald door de keuze van je geslacht. Het was al bekend, maar voor de volledigheid noemen we het nog maar even: V kan naar gelang jouw voorkeur een man of een vrouw zijn.

Het vormgeven van je personage gebeurt verder door het uitgeven van punten aan bepaalde basiseigenschappen. Denk daarbij aan onderdelen als intelligentie, coolheid, body, en nog enkele andere zaken. Dit is natuurlijk koren op de molen van rpg-liefhebbers, want het onderstreept dat Cyberpunk 2077 een echte roleplaying-game is. Je basiseigenschappen zijn leidend voor waar jouw versie van V goed in is. Dat kun je gaandeweg verder inkleden door punten uit te geven aan een skill tree, die uit liefst tien categorie├źn bestaat. Daarbij vind je bijvoorbeeld hacken en ook weer intelligentie, maar ook de mate waarin je atletisch bent, en melee. Je kunt wel nagaan dat investeren in een specifieke eigenschap een heel ander personage met zich meebrengt.