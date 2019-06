Cyberpunk 2077 met Keanu Reeves in de cast komt op 16 april 2020 uit

Cyberpunk 2077 is vanaf 16 april 2020 verkrijgbaar. De cyberpunk actie-rpg van CD Projekt Red zal daarnaast een personage bevatten dat vertolkt wordt door acteur Keanu Reeves, bekend van The Matrix en John Wick.

Het nieuws werd bekendgemaakt door Keanu Reeves zelf, tijdens de E3-persconferentie van Microsoft. De feiten gaan bovendien gepaard met een nieuwe trailer van de game, waarin de sfeer en de personages in het spel weer belicht worden.

Cyberpunk 2077 speelt zich af in Night City, een cyberpunk-stad uit de toekomst waarin criminaliteitcijfers uitzonderlijk hoog zijn en augmentations voor het menselijke lijf de normaalste zaak van de wereld zijn, een beetje zoals in de Deus Ex-games. Spelers nemen de rol aan van V, een mannelijke of vrouwelijke huurling die de ladder van de criminele onderwereld wil beklimmen.

CD Projekt Red werkt aan Cyberpunk 2077 sinds de release van de laatste dlc voor The Witcher 3, in 2015. De eerste beelden van het spel werden getoond in 2013, met een teaser trailer. Het spel komt uit voor Windows, de Xbox One en PlayStation 4.

Op basis van de toen bekende informatie heeft Tweakers vorig jaar tijdens E3 een preview van Cyberpunk 2077 geschreven. Ook werd vorig jaar ruim drie kwartier aan gameplay getoond.

Presentatie door Keanu Reeves zelf, na de trailer