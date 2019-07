CD Projekt Red werkt niet aan drie Cyberpunk 2077-projecten of -games, zo verduidelijkt het Poolse gamebedrijf. Wel zijn er drie teams binnen CD Projekt Red die zich bezighouden met Cyberpunk 2077.

CD Projekt Red heeft vijf ontwikkelteams voor verschillende projecten binnen het bedrijf en drie richten zich op Cyberpunk 2077, zegt het bedrijf tegen Twinfinite. Van die drie werken er twee in Warschau en Krakau direct aan de ontwikkeling van het sci-fi-spel. De derde is gesitueerd in Wrocław, heeft veertig medewerkers en houdt zich bezig met onderzoek rond het spel. Een vierde ontwikkelteam houdt zich in Warschau bezig met het digitale kaartspel Gwent en het vijfde team is aan het werk voor een nog onaangekondigde mobiele game.

Dinsdag berichtten diverse sites, waaronder Tweakers, over uitspraken van de ceo van CD Projekt Red, Adam Kiciński, tegen de Poolse website Bankier. Zijn uitlatingen leken er op te wijzen dat er drie Cyberpunk 2077-projecten lopen binnen de studio, waaronder een multiplayer-modus.