CD Projekt Red werkt nog steeds aan nieuwe titels in Witcher-franchise

CD Projekt Red werkt nog steeds aan titels in de Witcher-franchise. De studio gaat zijn poule ontwikkelaars verdelen over die franchise en Cyberpunk onder andere om pieken en dalen in de financiële toestand van het bedrijf gladder te kunnen strijken.

Dat maakt de Poolse spellenontwikkelaar bekend in een bespreking van de halfjaarcijfers tot en met juni 2019. Wat die titel binnen de Witcher-franchise dan is, is niet bekend, maar dat er überhaupt aan een Witcher-titel gewerkt wordt, is opvallend, aangezien er niets nieuws aan games of informatie meer over die franchise is uitgekomen sinds de release van Gwent: The Witcher Card Game in 2018.

CD Projekt Red motiveert de zet door te stellen dat niet alleen financieel gezien het beter is als er tegelijkertijd aan twee franchises gewerkt wordt, maar ook dat het leidt tot meer 'professionele vervulling' voor werknemers en de werkprocessen geoptimaliseerd kunnen worden.

De studio bestempelt Cyberpunk ook als een franchise, wat wellicht eveneens duidt op de komst van meerdere games na de release van Cyberpunk 2077 in april 2020. Verrassend zou dat eigenlijk niet zijn: het ziet er sterk naar uit dat het sci-fi-spel geen mislukking zal worden. Tegelijkertijd komt er een Netflix-serie over The Witcher. Deze komt nog dit jaar uit.