Netflix toont eerste teaser van The Witcher-serie

Netflix heeft een eerste teaser van de aankomende serie van The Witcher online gezet. Geralt of Rivia, vertolkt door Henry Cavill, maar ook Yennefer en Ciri passeren de revue. Het verhaal in de serie lijkt zich ten tijde van The Witcher 3 af te spelen.

In de teaser lijkt Ciri nog haar ware potentie aan het ontdekken te zijn, wat een proces is dat zich tijdens The Witcher 3: Wild Hunt voltrekt. Over die game gesproken, de Wild Hunt, de slechterikken van die game, maken geen verschijning in de twee minuten lange 'teaser'. Het was echter ook al bekend dat de serie niet zozeer de games volgt als de boeken.

Wel passeren meerdere monsters de revue. Witchers jagen op monsters voor geld. Opvallend is echter dat Geralt maar één zwaard op zijn rug heeft, terwijl hij in de games een zilveren zwaard heeft tegen monsters en een van staal tegen mensen.

De gelijknamige gameserie is ontwikkeld door het Poolse CD Projekt Red, dat drie games uitbracht in de franchise, in 2007, 2011 en 2015, naast meerdere spin-offs. De spellen zijn altijd goed gewaardeerd voor onder andere hun graphics, verhaal en gameplay. Ze zijn gebaseerd op verhalen van een Poolse schrijver, die voor het eerst in de jaren '80 gepubliceerd werden. De serie komt later dit jaar uit.