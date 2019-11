Netflix-serie The Witcher krijgt tweede seizoen

Er komt een tweede seizoen van Netflix-serie The Witcher. Dat zegt regisseur Lauren Schmid. Dat lijkt aan te geven dat de streamingdienst hoge verwachtingen heeft van de serie, want het eerste seizoen is nog niet uit en er zijn nog geen kijkcijfers bekend.

Veel details over het tweede seizoen zijn er nog niet. "Geralt, Yennefer en Ciri komen terug voor meer avonturen in seizoen twee", zegt de regisseur op Twitter. Het bericht wordt ook geretweet door een officieel Netflix-account.

Het eerste seizoen, met acht afleveringen, is vanaf 20 december te zien op Netflix. De serie is gebaseerd op de boekenserie van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski, net als de games van CD Projekt Red. De schrijver is betrokken als consultant bij de serie. Acteur Henry Cavill, onder andere bekend van zijn rol als Superman in Man of Steel uit 2013, speelt hoofdpersonage Geralt of Riva.