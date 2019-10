Netflix brengt The Witcher-serie op 20 december uit en toont trailer

Netflix toont een trailer van The Witcher en maakt bekend dat de serie vanaf 20 december te zien is. De serie is gebaseerd op de boeken van de Poolse schrijver Andrzej Sapkowski, net als de games van CD Projekt Red.

De Netflix-serie zal uit acht afleveringen bestaan en hoofdpersonage Geralt of Rivia wordt vertolkt door acteur Henry Cavill, die onder meer bekend is van zijn rol als Superman in de film Man of Steel uit 2013. In de nieuwe trailer wordt Geralt of Rivia geïntroduceerd en wordt uitgelegd wat een Witcher is.

In mei 2017 werd bekendgemaakt dat Netflix aan een The Witcher-serie werkte. Sapkowski, de schrijver van de boekenserie, zei toen blij te zijn dat er een serie komt die trouw blijft aan het bronmateriaal. Hij werd aangesteld als creative consultant voor de serie. De Netflix-serie is in Oost-Europa opgenomen en geschreven en geregisseerd door Lauren Schmid. Zij regisseerde eerder al de Daredevil-serie.