The Witcher 3: Wild Hunt heeft fors meer spelers op Steam

The Witcher 3: Wild Hunt, de veelgeprezen, vierenhalf jaar oude rpg van de Poolse ontwikkelaar CD Projekt Red, heeft in het afgelopen weekend aanzienlijk meer spelers getrokken op Steam. Waarschijnlijk hangt dit samen met de release van de Netflix-serie The Witcher.

De website Steamdb houdt het op een piek van 49.466 spelers op Steam in de afgelopen 24 uur, terwijl de vergelijkbare site SteamCharts uitkomt op 49.278. Deze aantallen zijn fors hoger dan het gemiddelde van de afgelopen dertig dagen, dat volgens SteamCharts op ongeveer 15.700 spelers uitkomt.

Volgens de gegevens van deze site was er in zomermaand juli nog een lichte stijging naar gemiddeld 18.400 spelers, maar kwam het maandgemiddelde in de maanden voor en na juli doorgaans niet boven de 13.000. Het Steam-record ligt overigens op 92.268 spelers, wat gehaald werd in het jaar van de release: 2015.

De forse stijging is opvallend, mede omdat het spel bijna vijf jaar oud is en multiplayer ontbreekt. De huidige piek van bijna 50.000 spelers is vergelijkbaar met de piek die de pc-versie van Red Dead Redemption 2 zondag op Steam haalde. De werkelijke piek van dit spel van Rockstar waarschijnlijk nog een stukje hoger, omdat het spel op de pc ook via de Epic Games Store en de Rockstar Games Launcher is te spelen en die aantallen zijn niet meegenomen.

Waarschijnlijk hangt de stijging van het aantal Steam-spelers van The Witcher 3: Wild Hunt samen met de recente release van de Netflix-serie The Witcher. Deze tv-serie is niet zozeer gebaseerd op de games en gaat uit van de boekenreeks van auteur Andrzej Sapkowski, al zijn er daardoor genoeg elementen die herkenbaar zullen zijn voor spelers van The Witcher 3: Wild Hunt.

Ontwikkelaar CD Projekt liet onlangs nog weten dat het een nieuwe overeenkomst met de schrijver heeft gesloten. Wellicht bestendigt dat de komst van een nieuwe The Witcher-titel, maar het zal Sapkowski vooral ook meer geld opleveren. Hij legde vorig jaar nog een claim van omgerekend bijna 15 miljoen euro neer bij CD Projekt, maar met de nieuwe overeenkomst is die kou waarschijnlijk definitief uit de lucht.