The Witcher 3 met raytracing voor pc en consoles komt in tweede helft 2021 uit

De 'next-genupgrade' voor The Witcher 3 komt in de tweede helft van dit jaar uit en wordt gemaakt door Saber Interactive. De verbeterde versie krijgt onder andere ondersteuning voor raytracing. Het gaat om een gratis update voor wie de game al bezit.

Saber Interactive, de studio die de Nintendo Switch-port van The Witcher 3 heeft gemaakt, is ook verantwoordelijk voor de PlayStation 5- en Xbox Series X- en S-versies van de game. CD Projekt RED heeft het maken van de next-genupgrade uitbesteed aan die studio. Saber maakte eerder ook al de 4k-update voor The Witcher op de Xbox One X en PlayStation 4 Pro.

CD Projekt RED zal de verbeterde versie van de game opnieuw uitbrengen voor de pc, Xbox Series X en S en de PlayStation 5 en dat moet in de tweede helft van dit jaar gebeuren. De ontwikkelaar noemde dat bij de aankondiging van zijn herstructurering.

Vorig jaar was al bekend dat er een upgrade zou komen, maar werd nog geen releasedatum genoemd. De pr-manager van de Poolse studio benadrukt op Twitter dat de de upgrade voor The Witcher 3: Wild Hunt later dit jaar verschijnt. Een exacte datum is nog niet bekend. Ook de next-genupgrade voor Cyberpunk 2077 verschijnt in de tweede helft van dit jaar.