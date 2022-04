CD Projekt neemt studio van Bioware- en Relic-veteranen over

CD Projekt heeft de Canadese gamestudio Digital Scapes overgenomen. Het Poolse bedrijf werkte al sinds 2018 met Digital Scapes samen, onder andere aan Cyberpunk 2077. De studio droeg ook bij aan de ontwikkeling van Dying Light.

In een persbericht schrijft CD Projekt, het moederbedrijf van ontwikkelaar CD Projekt RED, dat Digital Scapes een flinke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van Cyberpunk 2077 en aan de optimalisatie van verschillende features. Met de overname krijgt CD Projekt RED er een studio bij in Vancouver met zo'n twaalf ontwikkelaars. De studio heet voortaan CD Projekt RED Vancouver.

Digital Scapes werd in 2012 opgericht door veteranen van BioWare, Radical Entertainment en Relic en werkte behalve aan Cyberpunk 2077 en Dying Light ook mee aan de ontwikkeling van Company of Heroes, Dead Rising, Mass Effect en Prototype. De studio gaat nu een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe titels van CD Projekt RED, zegt de ontwikkelaar.

Voor CD Projekt RED is het bovendien een goede kans op het binnenhalen van meer ontwikkeltalent. De ontwikkelaar heeft nu gamestudio's in de Poolse steden Wrocław, Krakau en Warschau. Canada is een belangrijk land voor de gamesindustrie, met onder andere studio's van EA, Ubisoft, Square Enix en tientallen indiestudio's. Alleen al in Vancouver en het nabijgelegen Burnaby zijn 46 studio's gehuisvest.

Dinsdag maakte CD Projekt bekend te gaan herstructureren, zodat het in de toekomst verschillende grote AAA-games en -uitbreidingen tegelijk kan uitbrengen. Ook gaat het bedrijf meer tijd steken in de ontwikkeling van zijn REDengine.