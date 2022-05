CD Projekt heeft zelf 30.000 keer geld terugbetaald aan Cyberpunk 2077-kopers

Gameuitgever CD Projekt heeft dertigduizend Cyberpunk 2077-klanten hun geld teruggegeven voor de game. Het gaat om klanten die direct bij de uitgever om een refund hebben gevraagd; spelers die bijvoorbeeld via een winkel om een refund hebben gevraagd, vallen hier buiten.

Het cijfer van dertigduizend noemt cfo Piotr Nielubowicz in een gesprek met investeerders. Het gaat om klanten die via het Help Me Refund-programma van CD Projekt om een refund hebben gevraagd. Dit programma kostte CD Projekt zo'n 1,8 miljoen euro. Van alle toegezegde terugbetalingen is vijf procent nog niet terugbetaald, 'vanwege de complexiteit van verschillende betaalsystemen'.

Tegen GamesIndustry.biz bevestigt een woordvoerder dat het alleen gaat om de terugbetalingen via het Help Me Refund-programma; klanten die via een winkel hebben besteld vallen hier dus buiten. Zowel Microsoft als Sony verruimden hun terugbetalingsregelingen voor Cyberpunk 2077. Sony haalde het spel zelfs uit de PlayStation Store. De game is momenteel nog niet in de webwinkel beschikbaar.

Nielubowicz's sprak met de investeerders in het kader van CD Projekts jaarcijfers. Daaruit blijkt dat de uitgever in 2020 13,7 miljoen exemplaren van Cyberpunk 2077 heeft verkocht. Daarmee is het volgens de uitgever het grootste spel van CD Projekt RED ooit. Het spel was ook verantwoordelijk voor de flinke omzetgroei van het bedrijf. In 2020 had CD Projekt een omzet van 478 miljoen euro; bijna vier keer zoveel als in 2019. De bedrijfswinst lag op 259 miljoen euro, ruim vijf keer zoveel als een jaar eerder.

In het gesprek met de investeerders zegt CD Projekt verder dat bijna driekwart van alle Cyberpunk 2077-exemplaren digitaal is verkocht. Slechts 27 procent van alle verkochte kopieën in 2020 waren fysiek. Uit de cijfers blijkt ook dat de meeste spelers, 56 procent, Cyberpunk 2077 voor pc kochten. Ook Stadia valt hieronder, maar onbekend is wat de verkopen op Googles platform waren. PlayStation-gamers waren goed voor 28 procent, de rest waren exemplaren voor Xbox-consoles.

Ook voor The Witcher 3 was 2020 een goed jaar, schrijft Nielubowicz in een persbericht. Het zou om het beste jaar sinds de release gaan. In totaal zijn er nu dertig miljoen exemplaren van The Witcher 3 verkocht. De games binnen de trilogie zijn nu vijftig miljoen keer verkocht.

CD Projekt-president en mede-ceo Adam Kiciński geeft in het jaarrapport nogmaals toe dat er fouten zijn gemaakt en dat Cyberpunk 2077 onderdelen kent 'waar we niet trots op zijn'. De ontwikkelaar belooft deze onderdelen te blijven verbeteren en zegt dat Cyberpunk 2077 net als The Witcher 3 belangrijk blijft voor het bedrijf.