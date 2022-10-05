CD Projekt-medeoprichter Marcin Iwiński legt gedeelde ceo-positie neer

Marcin Iwiński, medeoprichter van The Witcher- en Cyberpunk-ontwikkelaar CD Projekt, stapt voor het einde van dit jaar op als mede-ceo van dat bedrijf. Iwiński deelde die positie met Adam Kiciński. De medeoprichter blijft CD Projekts bestuur ondersteunen.

Marcin Iwiński, CD Projekt
Marcin Iwiński

Iwiński bevestigt in een statement dat hij 'een nieuw persoonlijk hoofdstuk binnen CD Projekt begint'. De topman legt zijn functie als mede-ceo voor het einde van dit jaar neer. Iwiński wil zich kandidaat stellen als voorzitter van CD Projekts Raad van Commissarissen, het toezichthoudende orgaan van het bedrijf, en stopt daarom met zijn huidige functie.

"Eind 2022 zal ik mijn taken overdragen aan mijn collega's van de raad", schrijft Iwiński. Daarbij zegt hij dat hij een grote aandeelhouder van CD Projekt wil blijven en dat hij 'actief en betrokken zal blijven' bij het ondersteunen van het bestuur. "Ik blijf ook verbonden met de kern van wat ons speciaal maakt, namelijk het maken van de beste verhalende games ter wereld en het recht doen aan gamers", voegt de topman daar aan toe.

Iwiński was bijna dertig jaar lang ceo van het bedrijf. De topman richtte CD Projekt in mei 1994 op, samen met CD Projekt-president en -medeoprichter Adam Kiciński. De twee waren daarmee bijna dertig jaar lang gezamenlijk ceo van het Poolse gamebedrijf.

Het opstappen van Iwiński volgt kort op de presentatie van CD Projekts nieuwe bedrijfsstrategie. Het bedrijf heeft onder meer zijn ontwikkelteams opnieuw gestructureerd, zodat het tegelijkertijd aan meerdere triple-A-games kan werken. Zo maakte het bedrijf bekend dat het werkt aan drie nieuwe Witcher-games, een grote nieuwe Cyberpunk-titel en een geheel nieuwe franchise. De studio bevestigde ook dat bepaalde toekomstige games voor het eerst multiplayer krijgen, iets wat mede mogelijk wordt gemaakt door de overstap naar Unreal Engine 5 die het bedrijf eerder al aankondigde.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 05-10-2022 13:44 15

05-10-2022 • 13:44

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Reacties (15)

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Ivolve 5 oktober 2022 14:32
Is natuurlijk koffiedik kijken naar wat zijn beweegredenen zijn. Ik kan me wel voorstellen dat de afgelopen tijd erg moeilijk voor hem is geweest. Voor het geld hoeft hij het vast ook niet meer te doen.

Los van dit alles ben ik onlangs begonnen aan Cyberpunk en ik vond het echt een goede game! Inmiddels zijn de meeste bugs er natuurlijk ook uit dus heb ik goed vermaakt. 25 euro well spent!
WiXX @Ivolve5 oktober 2022 15:51
Ik heb het spel gespeeld op release dag. Op de PC en ben vooral de mainstory gaan volgen. Vond het een geweldig spel qua sfeer en personages. Goed acteer werk en voice-acting, maar ik was blijkbaar een van de enige die het een pracht spel vond.

Het einde intrigeerde mij ook. Ik heb alle eindes gezien, maar de eerste die ik had vond ik de beste. Ben er nog steeds niet achter of dit komt door de keuzes die ik toen maakte (heb de keuzes gemaakt die ik zelf in die situatie ook zou maken) of dat het ergens anders door komt.
loki504 @WiXX5 oktober 2022 17:08
Ik heb CP2077 zelf nog niet gespeeld maar ik herken mij zelf wel in het feit dat ik sommige games helemaal geweldig vind(Anthem bv) en door de meeste wordt afgebrand alsof het het grootste gedrogt is allertijden...
IngamerX @loki5045 oktober 2022 22:14
Maar dat is vaak hè. Ik vond anthem kwa concept en gameplay ook echt heel veel potentie hebben. Een kameraad en ik hebben ons de eerste uren kosteloos vermaakt. Dermate dat ik het in hindsight nog wel indrukwekkend vond wat het ontwikkelteam had neergezet.
Maar na die eerste 20 uur was het spel dood. En wij hadden collectors gepreordered dus serieus geld neergeteld.

Cyberpunk wist iedereen dat het in de kern echt wel goed zat, maar gewoon te gehaast gereleased. Iedereen wist ook dat het goed zou komen, maar dit hadden “we” niet van CDPR gewoonweg niet verwacht. Een EA stunt..

Ga ook zeker nog cyberpunk spelen!

[Reactie gewijzigd door IngamerX op 23 juli 2024 03:26]

GekkePrutser @WiXX5 oktober 2022 18:23
Ik vond het op dag 1 ook al geweldig hoor!

Maar, dit was ook op de PC. Ik moet wel zeggen dat het op de consoles echt een shitshow was.
Asitis @Ivolve5 oktober 2022 15:28
Ik kan me inderdaad goed voorstellen dat de CDPR van vandaag heel anders is als het bedrijf dat vroeger ooit aan The Witcher begon. Hij trok ook persoonlijk wel het boetekleed aan van een hoop mismanagement rondom de Cyberpunk release, en dan kan ik me voorstellen dat het ook beter voelt om niet op die stoel te blijven zitten na een herstructurering.
robertlinke @Ivolve7 oktober 2022 10:46
Inmiddels zijn de meeste bugs er natuurlijk ook uit dus heb ik goed vermaakt
maar wat heb je liever een game die van dag 1 goed werkt, of die nog maanden na release gepatched en geupdate moet worden voordat het werkt naar behoren.

zoals de game nu is zo zou het 2 maanden geleden al geweest moeten zijn, bij de 1.0 release.
Ivolve @robertlinke7 oktober 2022 12:29
Ik heb al lang geleden geleerd om geen games op dag 1 te kopen. Reviews afwachten en dan pas kopen. Ik vond Cyberpunk een topgame, zeker voor de 25 euro die ik eraan uit heb gegeven.
The Zep Man
5 oktober 2022 14:09
CD Projekt is ook eigenaar van GOG.com, een aardig grote online computerspelwinkel met als kenmerken dat spellen daar zonder DRM gekocht kunnen worden, en dat ze zich ook richten op het speelbaar houden van oude spellen. T.o.v. een Valve met Steam zal de balans bij CDPR meer richting spelontwikkeling gaan, maar nog steeds is GOG.com een belangrijk onderdeel.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 03:26]

FairPCsPlease @The Zep Man5 oktober 2022 23:26
Inderdaad. Wat mij het meest interesseert, is of deze wisseling van positie invloed zal hebben op GOG.com, maar dat is koffiedik kijken. Er valt wel een hoop te verbeteren aan GOG.com, de mensen op het forum hebben hele waslijsten aan wensen wat er beter kan, maar het is de enige echt grote game-winkel die DRM-vrije downloads aanbiedt.
tazzer512 5 oktober 2022 15:55
Dat filmpje lijkt wel een verkoop praatje om het bedrijf te verkopen aan investeerders?
Markus_Pardoes @tazzer5125 oktober 2022 16:37
Nee. Is gewoon wat er op het moment in de pijpleiding zit.

Waar ze mee bezig zijn en wat ze hopen te bewerkstelligen etc. Door dit te laten zien hopen ze het fiasco van CP 2077 launch niet te herhalen.
Silentek @Markus_Pardoes6 oktober 2022 13:15
uiteraard is dit wat er in de pijpleiding zit, maar dit doe je ook om geldschieters (onder andere dus investeerders) een beeld te geven waaraan ze hun geld uit geven.
Aandelen worden immers niet gekocht met het idee dat je nooit rendement zal behalen.
harmvzon 5 oktober 2022 18:51
Zo te zien was er enige onenigheid binnen het huidige bestuur over de nieuwe bedrijfsstrategie. Ik denk dat het duidelijk is wie aan het kortste eind heeft getrokken. Na 30 jaar wellicht ook wel tijd. Het bedrijf is behoorlijk veranderd in al die jaren.
Wolfos
5 oktober 2022 23:37
Het is moeilijk om te zeggen wat er gaat veranderen, maar ik hoop in ieder geval dat zijn opvolger de crunch cultuur aan gaat passen. Je kunt geen goede games maken als al je personeel na iedere release vertrekt.

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