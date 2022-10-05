CD Projekt-medeoprichter Marcin Iwiński legt gedeelde ceo-positie neer

Marcin Iwiński, medeoprichter van The Witcher- en Cyberpunk-ontwikkelaar CD Projekt, stapt voor het einde van dit jaar op als mede-ceo van dat bedrijf. Iwiński deelde die positie met Adam Kiciński. De medeoprichter blijft CD Projekts bestuur ondersteunen.

Marcin Iwiński

Iwiński bevestigt in een statement dat hij 'een nieuw persoonlijk hoofdstuk binnen CD Projekt begint'. De topman legt zijn functie als mede-ceo voor het einde van dit jaar neer. Iwiński wil zich kandidaat stellen als voorzitter van CD Projekts Raad van Commissarissen, het toezichthoudende orgaan van het bedrijf, en stopt daarom met zijn huidige functie.

"Eind 2022 zal ik mijn taken overdragen aan mijn collega's van de raad", schrijft Iwiński. Daarbij zegt hij dat hij een grote aandeelhouder van CD Projekt wil blijven en dat hij 'actief en betrokken zal blijven' bij het ondersteunen van het bestuur. "Ik blijf ook verbonden met de kern van wat ons speciaal maakt, namelijk het maken van de beste verhalende games ter wereld en het recht doen aan gamers", voegt de topman daar aan toe.

Iwiński was bijna dertig jaar lang ceo van het bedrijf. De topman richtte CD Projekt in mei 1994 op, samen met CD Projekt-president en -medeoprichter Adam Kiciński. De twee waren daarmee bijna dertig jaar lang gezamenlijk ceo van het Poolse gamebedrijf.

Het opstappen van Iwiński volgt kort op de presentatie van CD Projekts nieuwe bedrijfsstrategie. Het bedrijf heeft onder meer zijn ontwikkelteams opnieuw gestructureerd, zodat het tegelijkertijd aan meerdere triple-A-games kan werken. Zo maakte het bedrijf bekend dat het werkt aan drie nieuwe Witcher-games, een grote nieuwe Cyberpunk-titel en een geheel nieuwe franchise. De studio bevestigde ook dat bepaalde toekomstige games voor het eerst multiplayer krijgen, iets wat mede mogelijk wordt gemaakt door de overstap naar Unreal Engine 5 die het bedrijf eerder al aankondigde.