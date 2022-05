CD Projekt-insiders: te grote ambitie en haast plaagden ontwikkeling Cyberpunk

CD Projekt Red wist van de vele bugs en prestatieproblemen in Cyberpunk 2077 af ten tijde van de release, maar het bedrijf gaf zichzelf simpelweg niet de tijd om deze te verhelpen. Een patroon aan te grote ambities en te veel haast komt voort uit een serie interviews met werknemers, afgenomen door Bloomberg.

Gamejournalist Jason Schreier van Bloomberg sprak met meer dan twintig huidige en voormalige CD Projekt-werknemers, waarvan velen op voorwaarde van anonimiteit. Een van de eerste punten die hij naar voren brengt, is dat CD Projekt-ceo Marcin Iwiński in een recente excuusvideo stelt dat de game 'een groot deel van zijn technische problemen niet vertoonde in de testfase'. De geïnterviewden spreken dat tegen en stellen dat heel veel problemen bekend waren, maar dat er simpelweg de tijd niet voor was om ze te repareren. Er was over het algemeen ook veel hoogmoed bij de hogere lagen van de studio doordat het The Witcher 3, een alom geliefde en zeer grootschalige game, op zijn naam heeft staan.

Ambitieuze doelen snel willen halen

Het stuk schetst verder een beeld van een ontwikkelproces dat om meerdere redenen erg gehaast was. Een van die redenen was de release van de nieuwe generatie Xbox en PlayStation: CD Projekt had graag dubbel indruk gemaakt door de game eerst op de oudere generatie consoles uit te brengen en daarna opnieuw in de schijnwerpers te gaan staan met zijn versies speciaal voor de Xbox Series S/X en PlayStation 5.

Verder zou de studio moeite hebben gehad met het gelijktijdig ontwikkelen van de nieuwe engine voor de game en de content van de game zelf. Een medewerker omschrijft het als 'een trein laten rijden terwijl je het spoor er vlak voor nog aan het leggen bent'. Hij of zij stelt dat dat veel makkelijker geweest zou zijn als de sporenleggers een voorsprong van een paar maanden hadden, maar die hadden ze niet.

De ambitie van de studio leidde ook tot veel crunch, het vaak en veel overuren maken. Officieel was dit vanuit de studio niet verplicht, maar werknemers voelden zich niet vrij om op gezonde tijden het pand te verlaten. Op dergelijke momenten werd bijvoorbeeld gesteld dat 'andere collega's dan maar meer uren moesten draaien' zodat er een op tijd naar huis kon. Daarover publiceerde Bloomberg in december ook al een stuk.

Nieuwe regisseur in 2016, ontwikkelproces 'gereset'

Ook de overstap naar first-person perspective zou een uitdaging geweest zijn voor de studio. Dat zou nieuw personeel, technologie en technieken gevergd hebben. Deze overstap was onderdeel van een grote koerswijziging die de ontwikkeling in 2016 moest maken, onder de nieuwe regie van Adam Badowski, die daarvoor studiohoofd was. Op dat moment werd 'in essentie op reset gedrukt'. Ook het verhaal en de gameplay moesten op de schop. Door meningsverschillen omtrent deze koerswijziging zouden ook meerdere studio-veteranen die aan The Witcher 3 werkten, vertrokken zijn.

Een ander pijnpunt zou de 48 minuten durende demo uit 2018 zijn. Die zou 'grotendeels nep' zijn geweest, omdat de onderliggende gameplaysystemen simpelweg niet af waren. Die beelden zouden dan ook niet echt te omschrijven zijn als gameplay, maar meer als cutscene. De medewerkers stellen dat 'maanden' bespaard hadden kunnen worden als ze die demo niet hoefden te maken.

Om zowel de ambities als de gewenste snelheid te realiseren, nam CD Projekt veel nieuw personeel aan. De geïnterviewden spreken echter van taalbarrières tussen de Poolse en de internationale werknemers en van een algemeen gevoel van desorganisatie, door de rappe groei. Uiteindelijk staan 500 namen in de aftiteling van de game, maar dat is nog steeds weinig vergeleken met de duizenden die bijvoorbeeld aan Grand Theft Auto V werkten, stelt Schreier. Tot slot droeg thuiswerken wegens de coronapandemie ook niet bij aan effectieve communicatie onderling. Daardoor werden de console-devkits die bij de studio lagen, minder benut, terwijl die juist de technische toestand van de game goed weergaven, in tegenstelling tot builds die bij ontwikkelaars thuis op een pc draaien.

CD Projekt vraagt om geduld, werkt aan bugfixes, reageert toch op publicatie

CDPR is momenteel van plan om deze maand nog een nieuwe patch uit te brengen voor de game. In de weken die daarop volgen, moet nog een update komen. Nieuwe content voor de rpg wordt ook uitgesteld om voorrang te verlenen aan het verbeteren van de technische toestand van de game, die op alle platformen met problemen kampt. Dat maakte CD Projekt van de week bekend in zijn tweede excuusvideo. Ter indicatie van de huidige staat van de game: hij is nog niet terug van zijn afwezigheid van de PS Store.

Hoewel CD Projekt officieel niet meewerkte aan het stuk van Schreier, heeft Adam Badowski, regisseur sinds 2016, na de publicatie toch een reactie gegeven. Hij verdedigt de 48 minuten durende demo uit 2018 door te zeggen dat daar het work in progress-watermerk voor is. Over de verhouding tussen scripted scènes en functionerende gameplay, spreekt hij niet. Verder vindt hij dat het overtrokken is om uitspraken te doen over wat 500 werknemers dachten en voelden tijdens het ontwikkelproces terwijl hij er twintig heeft gesproken.

Schreier, op zijn beurt, bedankt Badowski voor de reactie, herinnert hem eraan dat de studio niet wilde meewerken aan het stuk, maar stelde dat ze altijd welkom zijn om daarop terug te komen om meer van hun perspectief te geven.