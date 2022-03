CD Projekt RED stelt patch 1.2 voor Cyberpunk 2077 uit tot maart

Ontwikkelaar CD Projekt RED stelt patch 1.2 van Cyberpunk 2077 uit tot de tweede helft van maart. Deze update werd aanvankelijk in februari verwacht. Volgens de studio is het uitstel noodzakelijk vanwege de omvang van de update en de recente cyberaanval op het bedrijf.

CD Projekt RED laat op Twitter weten dat het bedrijf extra tijd nodig heeft om de update 'goed uit te brengen'. "Ons doel voor patch 1.2 gaat verder dan al onze vorige updates. We werken aan tal van algemene kwaliteitsverbeteringen en fixes, en we hebben nog steeds werk te doen om dit waar te maken", aldus het bedrijf. Het bedrijf mikt naar eigen zeggen op een release in de tweede helft van maart. Het bedrijf zal op een later moment meer informatie delen.

Het uitstel volgt ook een recente cyberaanval op de Poolse studio, waardoor aanvallers toegang kregen tot interne netwerken van CD Projekt RED, servers van het bedrijf besmetten met ransomware, en de broncodes van games als Cyberpunk 2077 en The Witcher 3 in handen kregen. Deze zouden inmiddels zijn verhandeld. CD Projekt RED meldt dat deze aanval ook een hand had in het uitstel van de komende update.

De komst van patch 1.2 werd eerder al aangekondigd, en maakt deel uit van een uitgebreide roadmap voor Cyberpunk 2077. De studio bracht in januari al patch 1.1 uit, die voornamelijk bestond uit bugfixes, en stabiliteitsverbeteringen. Patch 1.2 zou 'in de weken daarna' volgen. De update is volgens de studio groter dan voorgaande patches en brengt meer significante verbeteringen met zich mee.

Cyberpunk 2077 kwam op 10 december uit en werd bij release bekritiseerd vanwege de bugs en prestatieproblemen die in het spel zaten. Alle versies van de game kampen met dergelijke bugs, maar de originele PS4 en Xbox One hadden de meeste problemen. CD Projekt RED is in de afgelopen maanden door investeerders aangeklaagd vanwege vermeende misleiding rondom de technische staat van Cyberpunk 2077. Ook de Poolse marktwaakhond onderzoekt de situatie.