CD Projekt RED geeft eerste inkijk in fixes patch 1.2 voor Cyberpunk 2077

CD Projekt RED laat weten wat er in de aankomende Cyberpunk 2077-patch 1.2 zit, die deze maand nog moet uitkomen. Onder andere wordt het besturen van auto's betrouwbaarder en de politie moet niet meer uit het niets achter spelers verschijnen.

Dat de politie niet meer achter spelers spawnt moet 'het probleem van npc's die achter spelers verschijnen enigszins verminderen' en 'de indruk wekken dat de politie echt wat tijd nodig heeft om ter plaatse te komen'. Verder zal er vanaf versie 1.2 wel een drone verschijnen die als verkenner voor de politie moet dienen.

Het autorijden moet op meerdere fronten verbeterd worden vanaf de nieuwe versie. Er komt een steering sensitivity slider die zonder aan de optimale draaicirkel te komen toch meer precisie aan het sturen moet verlenen. Daarnaast is wat code opgeschoond die het moeilijk maakte om bij lage framerates bij te sturen. Verder is het tot slot makkelijker om een auto die vastzit los te krijgen: als men gas geeft en de auto beweegt niet, is er de optie om de auto naar links of rechts te draaien en om hem voorwaarts en achterwaarts te kantelen.

Als laatste noteert CDPR de mogelijkheid om dodge on double-tap movement key uit te schakelen. Dit zou namelijk in bepaalde gevallen leiden tot ongewenst wegduikgedrag, met vallen van hoge plekken en de dood tot gevolg.

Wanneer de update precies uitkomt, staat nog niet vast. CD Projekt RED hield de tweede helft van maart aan als release window en geeft daar in deze patch notes verder geen commentaar over. De studio heeft ook nog ongeveer anderhalve week om de stelling 'de tweede helft van maart' waar te maken. Deze 'patch notes' geven verder niet de volledige omvang van de veranderingen weer. CDPR laat op Twitter weten dat de volledige patch notes nog volgen. De update komt naar verwachting tegelijk uit op alle platformen.

Cyberpunk 2077 kwam op 10 december uit en werd bij release bekritiseerd vanwege de bugs en prestatieproblemen die in het spel zaten. Alle versies van de game kampen met dergelijke bugs, maar de originele PS4 en Xbox One hadden de meeste problemen. De game is ook uit de PS Store gehaald en is nog niet teruggekomen. Wanneer dat gaat gebeuren, is ook niet bekend.

CDPR demonstreert de fixes met in totaal vier video's (#2, #3, #4)