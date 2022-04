Gerucht: AMD Radeon RX 6800M-laptopvideokaart krijgt Navi 22-gpu

Er is een AMD Radeon RX 6800M-videokaart voor laptops verschenen in een recente display driver. De RX 6800M wordt daarin gepositioneerd tussen twee RX 6700 XT-desktop-gpu's, waarmee de mobiele videokaart vermoedelijk een Navi 22-gpu krijgt.

De Radeon RX 6800M werd gespot door Twitter-gebruiker Komachi_Ensaka, die opmerkte dat de mobiele RDNA 2-gpu de device-id 73DF:C3 heeft. Daarmee staat de videokaart tussen twee Radeon RX 6700 XT-desktopvideokaarten, die respectievelijk de identificatienummers 73DF:C1 en 73DF:C5 dragen. Deze RX 6700 XT-gpu's hebben beide een Navi 22-gpu, maar verschillen op het gebied van total graphics power en kloksnelheden.

Dit zou mogelijk betekenen dat de RX 6800M ook een Navi 22-gpu krijgt. Aangezien beide RX 6700 XT-videokaarten een volledig ingeschakelde gpu met 2560 stream processors hebben, zou de RX 6800M ook een volledige Navi 22-chip met evenveel cores kunnen krijgen, speculeert onder andere VideoCardz. Dit wordt echter niet bevestigd in AMD's display drivers en dient dus met een korrel zout genomen te worden.

AMD heeft zijn mobiele Radeon RX 6000-videokaarten nog niet officieel aangekondigd. Het bedrijf meldde eerder dit jaar al wel dat de videokaarten in de eerst helft van 2021 op de markt verschijnen, maar noemde geen concrete informatie of specificaties. Volgens onbevestigde geruchten van VideoCardz komen er vier verschillende Navi 22-laptop-gpu's, met verschillende vermogens van 145W, 135W, 100W of 90W. De gpu's zouden naar verluidt een 192bit- of 160bit-geheugenbus krijgen met 12GB of 10GB videogeheugen.