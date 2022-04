AMD Radeon RX 6700 XT

De nog altijd voortdurende mondiale schaarste van videokaarten leidt tot extreme prijsstijgingen. Dit weerhoudt fabrikanten er niet van om hun nieuwe modellen uit te brengen, zoals Nvidia kortgeleden deed met zijn GeForce RTX 3060. Dit keer is het de beurt aan AMD, dat zijn line-up van RX 6000-videokaarten op basis van de RDNA 2-architectuur uitbreidt met de Radeon RX 6700 XT.

Zoals de naamgeving al doet vermoeden, wordt de Radeon RX 6700 XT in het segment onder de RX 6800-serie geplaatst. Die laatste reeks was gericht op zowel instap-4k-gaming als high-end 1440p; de RX 6700 XT is volledig op laatstgenoemde resolutie gericht. Met een framebuffer van 12GB moet de videokaart gewapend zijn tegen de vereisten van moderne games en de rekenkracht is volgens AMD ruim voldoende om op 1440p met maximale grafische instellingen ruim boven de 60fps te blijven.

Slechte prijs

Een bekende uitspraak is: "Er bestaat geen slechte videokaart, enkel een slechte prijs." Nu is het concept van een aantrekkelijke prijs relatiever dan ooit, dankzij de grote vraag en het zeer beperkte aanbod. Dat lijkt AMD er niet van te hebben weerhouden om vrij hoog in te zetten met de adviesprijs van de RX 6700 XT. Deze bedraagt namelijk 489 euro, wat in ieder geval 50 euro meer is dan de oorspronkelijke adviesprijs van de RX 5700 XT. De adviesprijs van de nieuwe kaart kreeg bij lang niet iedereen een positieve ontvangst. Toch is ook deze ondanks alles onrealistisch laag, dankzij de marktwerking in het huidige landschap, waarover we kortgeleden een Plus-achtergrondartikel schreven.

Een halve RX 6900 XT, maar wel meer Infinity Cache

De Radeon RX 6700 XT heeft met zijn Navi 22-gpu 96MB Infinity Cache tegenover 128MB op de RX 6800, 6800 XT en 6900 XT, die opgebouwd zijn rondom Navi 21. Dat terwijl het aantal compute-units met veertig de helft bedraagt van dat van de 6900 XT, die op tachtig uitkomt. Ook de geheugenbus is niet de helft van die van een Navi 21-chip. AMD heeft de Navi 22-gpu op de RX 6700 XT namelijk voorzien van een 192bit-bus. Dat maakt dat er per compute-unit op de 6700 XT veel meer cachegeheugen beschikbaar is dan bij zijn grotere broers.

De Infinity Cache levert volgens AMD, net als bij de RX 6800- en 6900-serie kaarten, een flink hogere geheugenbandbreedte op dan conventionele oplossingen zonder dit cachegeheugen. Volgens de fabrikant leidt de configuratie op Navi 22 tot 2,5 keer zoveel bandbreedte als bij een 256bit-geheugenbus met GDDR6, bij een gelijk energiegebruik.

De Navi 22-gpu is met veertig compute-units en 96MB Infinity Cache ook een stuk kleiner dan de Navi 21. De gpu is 336mm² groot, flink kleiner dan de duurdere RDNA 2-kaarten. Toch is de diesize fors meer dan bij de Navi 10-chip zoals gebruikt op de RX 5700 XT, die over precies evenveel rekenkernen beschikt. Uiteraard komt het verschil in chipgrootte naast de aanpassingen in architectuur voornamelijk door het grote cachegeheugen op de Navi 22-gpu. De tdp is ondertussen vrijwel gelijk gebleven aan die van zijn voorganger, maar een van de grote vernieuwingen met RDNA 2 is de hardwarematige versnelling voor raytracing. Die is, net als op de andere kaarten in de RX 6000-serie, ook op de RX 6700 XT aanwezig.

RX 6900 XT RX 6800 XT RX 6800 RX 6700 XT RX 5700 XT Architectuur RDNA 2 RDNA Gpu Navi 21 Navi 22 Navi 10 Diesize 519mm² 336mm² 251mm² Transistors 26,8 miljard 17,2 miljard 10,3 miljard Productieproces TSMC 7nm Compute-units 80 72 60 40 40 Streamprocessors 5120 4608 3840 2560 2560 Game- / boostclock 2015 / 2250MHz 2015 / 2250MHz 1815 / 2105MHz 2424 / 2581MHz 1750 / 1905MHz Prestaties (FP32) 23,04Tflops 20,74Tflops 16,17Tflops 13,21Tflops 9,75Tflops Rops 128 128 96 64 64 Geheugen 16GB GDDR6 @ 16Gbit/s 12GB GDDR6 @ 16Gbit/s 8GB GDDR6 @ 14Gbit/s Geheugenbus 256bit 192bit 256bit Geheugenbandbreedte 512GB/s 384GB/s 448GB/s Infinity Cache 128MB 96MB n.v.t. Tdp 300W 250W 230W 225W Releasedatum 8 december 2020 18 november 2020 18 november 2020 18 maart 2021 7 juli 2019 Adviesprijs € 999 € 669 € 599 € 489 € 439

Drivers zonder beperkingen

In tegenstelling tot concurrent Nvidia kiest AMD er niet voor de komst van de Radeon RX 6700 XT te gebruiken om een driver te introduceren die miningprestaties voor gamingkaarten beperkt. Met de RX 6700 XT zal dus net als op alle andere bestaande Radeonkaarten op volle snelheid gebruikgemaakt kunnen worden van de verschillende algoritmes voor het vergaren van cryptomunten. Door de smallere geheugenbussen zijn RDNA 2-kaarten overigens iets minder rendabel voor mining dan de Ampere-kaarten, die door het gebrek van Infinity Cache een hoge geheugenbandbreedte hebben.