AMD Radeon RX 6950 XT en RX 6750 XT

Vandaag introduceert AMD een drietal videokaarten die als refresh onderdeel uitmaken van de RX 6000-serie. Er worden bestaande chips gebruikt, maar met sneller geheugen en aangepaste firmware moeten de RX 6950 XT, RX 6750 XT en RX 6650 XT zich alsnog onderscheiden ten opzichte van de videokaarten die ze opvolgen.

Dezelfde chips, hogere kloksnelheden

Over de volgende generatie videokaarten verschijnen steeds meer geruchten, maar dat heeft Nvidia en AMD niet weerhouden om laat in de levenscyclus van de huidige generatie snellere varianten uit te brengen. Pas verscheen de RTX 3090 Ti, een maximaal opgeschroefde Ampere-kaart die vooral opviel door zijn enorme energiegebruik. Dit keer is het de beurt aan AMD, dat het op papier niet zo bont lijkt te maken maar wel degelijk hogere tgp’s hanteert op de drie nieuwe Radeons. Die zijn een direct gevolg van de licht verhoogde kloksnelheden en het snellere videogeheugen.

De Radeon RX 6950 XT wordt als nieuw vlaggenschip boven de RX 6900 XT gepositioneerd en verbruikt volgens de referentiespecificaties maximaal 335 watt, elf procent meer dan de RX 6900 XT. Hij vult het portfolio aan en vervangt de RX 6900 XT dus niet, maar met zowel een hoger geklokte gpu als GDDR6-geheugen moeten de prestaties er wel bovenuit komen. Op de RX 6750 XT is het opgegeven maximale referentieverbruik met 250 watt ook hoger dan de 230 watt van de RX 6700 XT. Ook deze twee kaarten zullen in AMD’s line-up naast elkaar blijven bestaan. Bij de RX 6650 XT is dat anders, die vervangt de RX 6600 XT wel geheel. Laatstgenoemde kaart verdwijnt volgens AMD geheel zodra de huidige voorraden op zijn.

Sneller geheugen

De drie nieuwe Radeons hebben als gemeenschappelijke factor dat ze alle drie over sneller GDDR6-geheugen beschikken dan de eerder uitgebrachte RX 6000-reeks, wat ook gelijk het meest in het oog springende verschil is. Het nieuwe videogeheugen heeft een snelheid van 18Gbit per seconde, iets sneller dan de 16Gbit per seconde die de kaarten van de huidige RX 6000-serie hebben. De snelheid van videogeheugen is bij moderne gpu’s een bepalende factor voor de prestaties. Met de verdere ontwikkeling en evolutie van GDDR6 ziet AMD nu de mogelijkheid om zonder al te veel ingrepen zijn huidige grafische chips iets beter te laten presteren in games. Die potentiële verbetering is specifiek bij de RDNA2-architectuur wat kleiner, omdat deze chips gebruikmaken van Infinity Cache, een geheugenbuffer die de afhankelijkheid van snel videogeheugen verkleint door vaak gebruikte data op de chip te bewaren.

RX 6950 XT en RX 6750 XT: getest met custom modellen

In deze review hebben we gebruik gemaakt van MSI's Gaming X Trio-kaarten voor het testen van de RX 6950 XT en RX 6750 XT. Helaas besloot AMD geen referentiekaarten naar ons op te sturen, waardoor we genoodzaakt waren custom kaarten te gebruiken. Deze twee modellen waren bovendien niet volgens referentiespecificatie in te stellen, waardoor het beeld van hoeveel sneller de nieuwe kaarten precies zijn wat kan vertekenen.