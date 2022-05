AMD brengt Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT en RX 6650 XT met sneller geheugen uit

AMD brengt drie nieuwe desktopvideokaarten in de Radeon RX 6000-serie uit. De Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT en RX 6650 XT hebben snellere geheugenmodules en hogere kloksnelheden dan hun voorgangers. De videokaarten komen dinsdagmiddag beschikbaar.

AMD voorziet de drie kaarten van dezelfde chips als hun voorgangers: de RX 6900 XT, RX 6700 XT en RX 6600 XT. Daarmee krijgen de kaarten evenveel cores en dezelfde hoeveelheid GDDR6-geheugen. Wel haalt het geheugen in de nieuwe kaarten hogere snelheden. De gpu's zelf zijn ook hoger geklokt. Met deze veranderingen krijgen de kaarten ieder ook een hogere total graphics power.

De AMD Radeon RX 6950 XT en Radeon RX 6750 XT komen beschikbaar naast de RX 6900 XT en RX 6700 XT. De RX 6650 XT volgt de RX 6600 XT echter volledig op. Laatstgenoemde gaat uit de verkoop zodra de bestaande voorraden op zijn.

Vlnr: de Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT en RX 6650 XT. Bron: AMD

De Radeon RX 6950 XT is AMD's nieuwe flagship-gpu. Hij beschikt net als de RX 6900 XT over 5120 streamprocessors en 16GB GDDR6-geheugen. De geheugensnelheid ligt echter op 18Gbit/s in plaats van 16Gbit/s. De boostclock ligt 60MHz hoger, op 2310MHz. Ook de tgp is 35W hoger dan voorheen en bedraagt daarmee 335W. De RX 6950 XT moet hiermee concurreren met de GeForce RTX 3090 en RTX 3090 Ti van AMD.

De Radeon RX 6750 XT krijgt opnieuw 2560 streamprocessors en 12GB GDDR6-geheugen, maar ook hier biedt het geheugen snelheden van 18Gbit/s. De game- en boostclocks liggen ook wat hoger en de tgp is opgehoogd van 230 naar 250W. De RX 6750 XT moet onder meer concurreren met Nvidia's RTX 3070. Daarbij krijgt de RX 6650 XT 2048 streamprocessors, 8GB GDDR6-geheugen op 17,5Gbit/s en een tgp van 180W. AMD zet deze kaart tegenover de RTX 3060 van Nvidia.

De Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT en RX 6650 XT hebben volgens AMD adviesprijzen van respectievelijk 1229, 619 en 449 euro. Deze prijzen zijn hoger dan de adviesprijzen die hun voorgangers bij release hadden, hoewel die inmiddels ook niet meer actueel zijn. Door koersschommelingen van de euro zijn die kaarten inmiddels duurder. Bij release had de Radeon RX 6900 XT bijvoorbeeld een adviesprijs van 1000 euro, maar op het moment van schrijven kost die kaart 1163 euro op de website van AMD.

