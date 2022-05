AMD toont teaser van prestaties Radeon RX 6000

AMD heeft donderdag aan het einde van zijn Zen 3- en Ryzen 5000X-aankondiging een glimp getoond van de Radeon RX 6000-kaart en zijn prestaties. Het bedrijf toonde onder andere enkele basale benchmarkresultaten.

AMD-ceo Lisa Su had aan het eind van de aankondiging van Zen 3 en Ryzen 5000X nog een kleine one more thing met een preview van de Radeon RX 6000. AMD toonde eerder al een render van de kaart met drie ventilatoren, maar Su had nu een daadwerkelijke 'big navi'-kaart in handen.

Daarnaast toonde het bedrijf hoe Borderlands 3 in 4k met de instellingen op badass op 60fps draaide op een systeem met een Ryzen 5950X en Radeon RX 6000. Ook toonde het bedrijf statistieken hoe Call of Duty: Modern Warfare in Ultra op 4k met gemiddeld 88fps zou draaien, en Gears of Wars 5 op Ultra met 73fps.

Verdere details over de benchmarks en het gebruikte systeem gaf AMD niet, waardoor het moeilijk is om te vergelijken met bijvoorbeeld RTX 3080-resultaten bij het draaien van die games. Planet 3DNow! doet toch een vlugge poging en gebruikt daarvoor testresultaten van Eurogamer en Hexus, met betrekking tot Borderlands 3 en Gears of War 5. De Radeon RX 6000 lijkt het op basis van de testen van beide sites Gears of War 5 wat af te moeten leggen tegenover de RTX 3080, maar zoals gezegd is een directe vergelijking nog moeilijk te maken. Op 28 oktober volgt meer informatie, want dan houdt AMD een evenement rond de RDNA2-architectuur en de RX 6000.

Update, 20.45: Planet 3DNow! heeft gecorrigeerde cijfers gepubliceerd. Onderstaande afbeelding is daar op aangepast.