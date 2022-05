Criminelen krijgen via gemeente-accounts Bergen op Zoom toegang tot bsn's

Criminelen hebben begin dit jaar via phishing toegang gekregen tot de mailaccounts van negen medewerkers van de gemeente Bergen op Zoom. Langs die route lukt het ook toegang te krijgen tot burgerservicenummers, zo blijkt nu.

De inbraak bij de negen mailboxen vond in februari plaats, maar nu pas blijkt uit onderzoek dat de criminelen toegang hebben gekregen tot bestanden met persoonsgegevens van inwoners van Bergen op Zoom, waaronder naam, adres en bsn's.

De burgemeester van de gemeente, Frank Petter, meldt de inbraak in een brief aan de gemeenteraad te betreuren: "Mensen moeten er op kunnen vertrouwen dat persoonsgegevens bij de gemeente veilig zijn." De gemeente waarschuwt inwoners dat hun gegevens misbruikt kunnen worden voor identiteitsfraude. Dat schrijft BN de Stem.

Niet duidelijk is van hoeveel mensen het bsn is ingezien. Via de binnengedrongen mailaccounts waren persoonsgegevens van vierhonderd inwoners inzichtelijk, onder andere via cv's van sollicitanten. Die zijn inmiddels op de hoogte gesteld en ook heeft de gemeente een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In 2017 was de gemeente Bergen op Zoom ook al onderwerp van een datalek. Na het nieuwe incident wil de gemeente tweetrapsauthenticatie in gebruik nemen.