Aantal gemeenten gebruikt ondanks upgradeplannen nog Windows 7

Verschillende Nederlandse gemeenten zijn nog steeds niet volledig over naar Windows 10, blijkt uit navraag van Tweakers. Sommige gemeenten missen zo voor één of meerdere systemen beveiligingsondersteuning op hun computers. Zij draaien nog op het verouderde Windows 7.

Het gaat om een handvol gemeenten, die Tweakers om veiligheidsredenen niet bij naam noemt. Sinds dinsdag is de beveiligingsondersteuning van Windows 7 officieel gestopt. Dat betekent dat nieuw ontdekte lekken niet meer worden gerepareerd door Microsoft, tenzij bedrijven of instanties betalen voor de Extended Security Updates. Bij de gemeenten die nog niet volledig over zijn, wordt in sommige gevallen niet betaald voor zulke updates.

Tweakers deed enkele maanden geleden navraag bij alle 344 gemeenten van Nederland over het upgradebeleid van de gemeenten. In oktober bleek zeker de helft van de gemeenten nog te werken aan de upgrade. Op een paar gemeenten na zeiden destijds alle gemeenten die nog in het upgradeproces zaten dat zij verwachtten vóór de deadline van 14 januari 2020 over te zijn. Uit navraag blijkt dat dit nog steeds niet overal het geval is. De waarschuwing voor de end-of-life van het besturingssysteem werd jaren geleden al gegeven. Het merendeel van de gemeenten blijkt bij navraag inmiddels wel volledig gemigreerd te zijn.

Het aantal gemeentes dat meldt nog niet over te zijn, is niet groot. Bij navraag blijkt het voorlopig om zo'n tien gemeenten te gaan, al hebben veel gemeenten ook nog niet gereageerd. Tweakers heeft alleen de gemeenten aangesproken die destijds hadden gezegd nog aan de upgrade te werken. In totaal reageerden destijds 206 van de 344 gemeenten, waarvan 105 aangaven nog bezig te zijn met de upgrade.

Het verschilt per gemeente hoeveel systemen er nog over moeten. "Een enkeling werkt nog in Windows 7, per 1 februari is iedereen over op Windows 10", schrijft één gemeente in Gelderland in een reactie. Als oorzaak noemen de meeste gemeenten specifieke applicaties die niet compatibel zijn met Windows 10. "97,2 procent is gemigreerd op dit moment. In verband met één applicatie, AutoCAD, is de rest nog niet over, de verwachting is dat dit voor het einde van de maand gaat gebeuren", zegt een middelgrote gemeente in Noord-Holland.

Soms worden daar workarounds voor gezocht. Een Brabantse gemeente schrijft bijvoorbeeld: "Er zijn een aantal werkplekken die met hun applicaties onder Windows 10 problemen hebben. Deze werkplekken hebben de mogelijkheid over te schakelen naar de oude Windows 7-omgeving. Het gaat ook niet lukken alle applicaties die we nu hebben werkend te krijgen onder W10, hiervoor zijn/worden alternatieven gezocht." Verklaringen worden niet altijd gegeven. "We maken eind februari de overstap van Windows 7 naar Windows 10", is het enige antwoord van een andere gemeente. Een Flevolandse gemeente schrijft: "Inmiddels zijn, op een paar losse systemen na, alle systemen over op Windows 10."

Van verschillende steden was al bekend dat zij niet op tijd klaar zouden zijn. Het gaat daarbij om grote steden, waaronder Den Haag. Van die gemeenten heeft Tweakers nog geen antwoord op de vraag wat de huidige status is.