PCextreme neemt Alphamega Hosting over

PCextreme neemt het hostingbedrijf uit Eindhoven Alphamega over. Het is de tweede overname van PCextreme in een maand tijd. PCextreme is zelf sinds begin 2018 onderdeel van Total Webhosting Solutions, dat in de afgelopen jaren veel bedrijven overnam.

Alphamega is in 2001 opgericht en biedt webhosting, e-mail en domeinnamen voor met name kleine en middelgrote bedrijven. Volgens het bedrijf verzorgt het de hosting van 'meer dan 50.000 ondernemers, particulieren en organisaties'. PCextreme maakte op 18 december al bekend Flexwebhosting over te nemen, eveneens een bedrijf uit Eindhoven.

Er is de afgelopen jaren sprake van een flinke consolidatie in de Nederlandse hostingmarkt. Dat is reden voor Alphamega om aansluiting te zoeken bij het van oorsprong Zeeuwse PCextreme. Dat bedrijf valt zelf sinds maart 2018 onder de paraplu van Total Webhosting Solutions uit Zwolle.

TWS is inmiddels het moederbedrijf van onder andere Yourhosting, Versio, PCextreme, RealHosting,

De Heeg, Savvii, Provider, Neostrada, InforTelecom, Axarnet, Cartagon, SoHosted, Argeweb en

Flexwebhosting. Het bedrijf stelt dat het de komende jaren meer kleinere webhostingbedrijven gaat overnemen. Details over de overname van Alphamega zijn verder niet bekendgemaakt.