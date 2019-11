Total Webhosting Solutions neemt Argeweb over van KPN

KPN doet zijn hostingdochter Argeweb van de hand. Het bedrijf verkoopt Argeweb aan Total Webhosting Solutions, dat al eerder meerdere overnames deed en in Nederland inmiddels marktleider is.

De verkoop ligt volgens KPN in lijn met zijn strategie om het bedrijf te versimpelen. Een overnamebedrag maken de bedrijven niet bekend. Argeweb is in Maassluis gevestigd en biedt hostingdiensten, domeinregistratie en online opslag aan met name de zzp- en mkb-segmenten. Argeweb is in 2000 opgericht en kwam in 2014 in handen van KPN, waar het relatief zelfstandig bleef.

Volgens Total Webhosting Solutions blijft die zelfstandigheid gegarandeerd. Het bedrijf verklaart met Argeweb in de gelederen 'absoluut marktleider' te zijn, mede vanwege recente groei van Argeweb omdat KPN zijn eigen domein- en hostingdiensten naar Argeweb verplaatste.

Het is de recentste in een reeks overnames van Total Webhosting Solutions, die ambities heeft om Europees te groeien. Zo nam het in januari de Spaanse Axarnet Group over. Vorig jaar kreeg het bedrijf uit Zwolle PCextreme, VIP Internet en Savvii in handen. TWS concurreert in Nederland onder andere met TransIP en Hostnet.