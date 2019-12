Belgisch it-bedrijf Cegeka neemt KPN ICT Consulting over

Cegeka neemt het Nederlandse KPN ICT Consulting en het bijbehorende Call2 over. Het is niet bekend wat het Belgische it-bedrijf betaalt voor het bedrijfsonderdeel van KPN. Door de overname is Cegeka in Nederland nu net zo groot als in België.

Met de overname krijgt Cegeka er 750 werknemers en 250 opdrachtaannemers bij. Volgens gemaakte afspraken gaat Cegeka na de overname diensten leveren aan KPN die tot nu toe door de eigen onderneming KPN ICT Consulting werden geleverd.

Ook voor andere klanten zou er geen onderbreking in de dienstverlening merkbaar moeten zijn, behalve een naamswijziging. Call2 blijft onder zijn eigen naam opereren. Het van oorsprong Belgische Cegeka is actief in elf Europese landen en heeft in totaal 2500 klanten.

KPN heeft eerder dit jaar al zijn internationale netwerk, datacenters van NLDC en Argeweb verkocht. Dat is onderdeel van een strategie die is gericht op het vereenvoudigen van de bedrijfsvoering. KPN zegt het geld dat vrijkomt door de overname te gebruiken om zijn 'financiële flexibiliteit' te vergroten. De overname moet nog goedgekeurd worden door regelgevende instanties.