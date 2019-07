KPN verkoopt zijn internationale netwerk voor 50 miljoen euro

KPN heeft zijn internationale netwerk voor 50 miljoen euro verkocht aan het Amerikaanse bedrijf GTT Communications. Onderdeel van de verkoop aan GTT is KPN's internationale glasvezelnetwerk.

Naast zijn internationale glasvezelnetwerk vallen ook KPN's points of presence-verdeelstations in 21 landen onder de overeenkomst. KPN gaat de 50 miljoen euro gebruiken om zijn financiële reserves aan te vullen. De verkoop is volgens de telecomaanbieder onderdeel van de strategie om het bedrijf te vereenvoudigen.

GTT Communications is een in 1998 opgericht Amerikaans bedrijf dat onder andere een tier 1-netwerk beheert. Dit zijn de uitgebreide internetnetwerken die onderling via peering met elkaar verbonden zijn. KPN meldt dat het zijn klanten na het afronden van de verkoop nog wel internationale diensten blijft aanbieden. Daarvoor gaat het een overeenkomst aan met GTT. Wanneer de verkoop rond is, is niet bekend, dat is afhankelijk van toestemming door mededingingsautoriteiten.