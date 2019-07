Toyota rust Prius PHV uit met zonnepanelen met efficiëntie van 34 procent

Toyota heeft een demonstratievoertuig van de Prius PHV gemaakt dat is voorzien van zonnepanelen met een efficiëntie van 34 procent. Na een dag parkeren moet het laden via de panelen een extra bereik van 44,5 kilometer opleveren.

De Prius PHV-testauto heeft zonnepanelen op het dak en op de voor- en achterklep. De wagen gebruikt de zonnepanelen om tijdens het parkeren en het rijden de accu te laden. De panelen leveren een vermogen van 860W. De Japanse autofabrikant gebruikt zonnepanelen met een efficiëntie van 34 procent die ontwikkeld zijn door Sharp en het New Energy Technology Department.

Het gaat om panelen op basis van triple-junctioncelmodules die gemaakt zijn van onder andere InGaP , GaAs en InGaAs . Toyota levert de Prius Plug-in Hybrid Vehicle al optioneel met een zonnepaneel op het dak, maar deze panelen hebben een efficiëntie van 22,5 procent en leveren een vermogen van 180W.

Tijdens een dag parkeren leveren de panelen voor de bestaande Prius PHV gemiddeld zo'n 6,1 kilometer extra op bij de elektrische modus, terwijl dat bij de testauto 44,5 kilometer is. Tijdens het rijden kunnen de panelen de accu van de bestaande Prius PHV niet laden; bij de demonstratiewagen kan dat wel en dat zou dagelijks 56,3 kilometer extra op kunnen leveren, aldus Toyota. Het bedrijf test de wagen in juli in Toyota City in Tokio.