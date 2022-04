Nederlands bedrijf test binnenkort vrachtwagens met zonnepanelen op dak

In de komende weken gaan tien vrachtwagens op de weg rijden die met zonnepanelen zijn uitgerust. Het gaat om een praktijktest. Het Nederlandse bedrijf IM Efficiency heeft dit zogeheten SolarOnTop-concept ontwikkeld.

"Met deze praktijktest willen we de laatste kinderziektes eruit halen", zegt Martijn Ildiz van IM Efficiency tegen de NOS. Deze medeoprichter van IM Efficiency geeft aan dat de vrachtwagens vanaf november definitief zullen gaan rijden, nadat de komende testfase voorbij is.

De door de zonnepanelen opgewekte stroom wordt ingezet voor taken die losstaan van het rijden, zoals het laten draaien van de airconditioning, het zetten van koffie, televisiekijken of het laden van apparatuur. Dat kan bij reguliere vrachtwagens ook al, maar dan moet de dieselmotor draaien. De potentiële energiebesparing zou 5,5 procent bedragen, wat neerkomt op ruim 2000 liter diesel per jaar per vrachtwagen. Afhankelijk van het rijschema, het voertuig kan dat in ons klimaat een besparing van 2500 euro opleveren, aldus Ildiz. Dat wordt puur gehaald doordat de wisselstroomdynamo niet langer meer energie hoeft te genereren voor de apparatuur in de vrachtwagen.

Volgens Ildiz waren er al wel eerdere, soortgelijke projecten, maar SolarOnTop is volgens hem het eerste project waarbij het gehele dak van de vrachtwagen wordt gebruikt. Op het dak zouden net zoveel panelen passen als op het dak van een gemiddeld rijtjeshuis.

Een van de vrachtwagens die de panelen heeft geïntegreerd in het dak, is van het bedrijf Vos Logistics, dat overigens meer dan 1200 vrachtwagens heeft rondrijden. Een medewerker van dat bedrijf zegt dat een trailer maximaal twintig jaar meegaat en dat de kosten voor de panelen binnen ongeveer drie jaar zijn terugverdiend.

Overigens is het integreren van zonnepanelen in daken van voertuigen niet nieuw. Zo rustte Toyota ruim een jaar geleden een Prius-demonstratievoertuig uit met zonnepanelen en kan de Prius al veel langer worden uitgerust met een zonnepaneel voor het ventilatiesysteem. Daarnaast heeft bijvoorbeeld de Nederlandse Lightyear One geïntegreerde zonnecellen met een oppervlakte van 5m² op het dak, de motorkap en de 'achterruit'. Autofabrikant Nissan bood bij de oudere elektrische Leaf-modellen de integratie van een klein zonnepaneel in het dak aan en ook Kia en Hyundai hebben al auto's uitgebracht met panelen in het dak.