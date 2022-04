'AMD Platform Secure Boot van EPYC-cpu's is slecht voor markt 2e-hands servers'

Als fabrikanten AMD's Platform Secure Boot voor EPYC-processors gebruiken, werken de processors alleen op systemen van die fabrikanten. De functie frustreert zo de markt voor tweedehands servers en zorgt voor meer e-waste, claimt Serve The Home.

Serve The Home constateerde bij een recente review van een Dell EMC PowerEdge C6525 dat de gebruikte AMD EPYC 7002 na het testwerk niet meer in andere testsystemen werkte. De oorzaak bleek te liggen bij de AMD Secure Processor, een Arm-co-processor die onderdeel is van de EPYC-soc en onder andere een eigen besturingsysteem draait.

Bij de eerste start van een server, voert de Secure Processor zijn firmware uit en legt daarmee een root-of-trust aan door authenticatie van het bios. De chip verifieert dus eerst dat er niet met het bios geknoeid is. Dit gebeurt door een check dat de firmware is ondertekend met een sleutel door de serverfabrikant. Bij het Dell EMC-systeem slaat de cpu zo een id voor specifiek dat systeem op de chip op. Dit gebeurt volgens AMD met eenmalig programmeerbare zekeringen en dit id koppelt de cpu aan de Dell EMC-server.

Als er een andere cpu in de server geplaatst wordt, start deze niet op en omgekeerd, als de betreffende EPYC-chip in een server van een andere fabrikant gestopt wordt, wordt ook het bootproces niet in gang gebracht. Omdat de check op basis van ondertekening door de fabrikant gebeurt, kan het wel mogelijk zijn de cpu in andere systemen van die fabrikant te gebruiken. De koppeling met de firmware van de fabrikant is echter niet ongedaan te maken.

AMD noemt dit systeem voor hardwarevalidatie Platform Secure Boot, of PSB, en dit is niet specifiek voor Dell. Ook andere serverfabrikanten kunnen PSB inschakelen. Het is ook geen nieuwe functie. Serve The Home zelf ondervond al in 2018 dat een Dell EMC PowerEdge R7415 bij een test gekoppeld was aan een AMD EPYC 7251.

Volgens de site bleef de vendor lock-in onder de radar omdat systemen met PSB geactiveerd toch relatief nieuw zijn en AMD een kleiner marktaandeel dan Intel had. Gaandeweg zijn HPE, Dell en Lenovo er meer mee gaan adverteren dat hun EPYC-systemen beter beveiligd zijn dan Intel Xeon-alternatieven, claimt de site, die het onderwerp daarom onder de aandacht wil brengen.

Volgens Serve The Home kan PSB resellers op de grijze markt voor servers flinke hoofdbrekens bezorgen. De site stelt verder dat servers vaak zonder cpu en ram hergebruikt worden voor onder andere bedrijven die tegen een laag bedrag systemen aan willen schaffen. Ook benadrukt de publicatie zijn standpunt dat de functie voor meer elektronisch afval zal zorgen.