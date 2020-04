AMD brengt hoger geklokte Epyc-serverprocessors uit met 8, 16 en 24 cores

AMD voegt de Epyc 7F32, 7F52 en 7F72 toe aan zijn assortiment. De cpu's voor servers zijn met turbosnelheden tot 3,9GHz flink hoger geklokt dan eerdere modellen. De cpu's worden ingezet door fabrikanten als Dell, HPE, IBM en Lenovo.

De Epyc 7F32 en 7F52, met 8 en 16 cores, zijn uitgerust met 16MB L3-cache per core. De Epyc 7F72 is een variant met 24 cores met minder L3-cache; 8MB per core. Daardoor is die variant ook goedkoper dan de 7F52 met minder cores. De drie nieuwe Epyc-processors hebben overigens allemaal meer cache dan de modellen die AMD eerder uitbracht met het gelijke aantal cores.

De maximale turbosnelheid van de nieuwe cpu's is tussen de 400 en 600MHz hoger dan bij eerdere Epyc-cpu's met soortgelijke core-aantallen. De F-modellen zijn de snelst geklokte Epyc-cpu's tot nu toe. Ook de baseclock is een stuk hoger. De cpu's kunnen gebruikt worden in systemen met twee sockets.

Volgens AMD zijn de nieuwe Epyc-cpu's met name geschikt voor werken met databases en andere workloads die baat hebben bij een hoge kloksnelheid. In de aankondiging noemt AMD een lijst van bedrijven die de cpu's gaan toepassen in servers. Daarop staan Dell Technologies, HPE, IBM Cloud, Lenovo, Microsoft, Nutanix, Supermicro en VMware. Reviews van de Epyc 7F52 zijn verschenen bij AnandTech en ServeTheHome.

Nieuwe Epyc-processors (april 2020) Processor Cores/threads Kloksnelheid Max turbo L3-cache Tdp Prijs (per 1000) Epyc 7F72 24 / 48 3,2GHz 3,7GHz 192MB 225W $2450 Epyc 7F52 16 / 32 3,5GHz 3,9GHz 256MB 180W $3100 Epyc 7F32 8 / 16 3,7GHz 3,9GHz 128MB 200W $2100

De nieuwe serverprocessors zijn een aanvulling op de oorspronkelijke line-up, die in augustus vorig jaar werd aangekondigd. In de tussentijd kwam AMD ook al met een hoger geklokte Epyc-processor met 64 cores, de 7H12. Daarnaast presenteerde de fabrikant een aantal goedkopere varianten van Epyc-cpu's met 64 cores.