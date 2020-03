AMD: Zen 3 komt eind dit jaar en 5nm-cpu's met Zen 4-cores volgen in 2022

AMD brengt eind dit jaar zijn eerste processors met Zen 3-cores uit. Die worden net als de huidige Zen 2-cores gemaakt op 7nm. In 2022 komen de eerste cpu's uit met Zen 4-cores, die op 5nm worden gemaakt. Volgens AMD ligt alles op schema om de roadmap te halen.

AMD toont de roadmap tot 2022 op zijn Financial Analyst Day. Het bedrijf zegt nauw samen te werken met TSMC voor de productie van Zen 4-processors op 5nm. AMD noemt de naam van de chipfabrikant niet, maar heeft het over dezelfde partner die nu de 7nm-processors voor AMD maakt. Dat is het Taiwanese TSMC.

Details over de Zen 4-architectuur heeft AMD nog niet bekendgemaakt. Wel zegt het bedrijf dat het bij verschillende toekomstige producten gebruik gaat maken van technieken om chips te stapelen. AMD gaat dat combineren met de chiplet-techniek die nu al gebruikt wordt. Het stapelen van chiplets noemt AMD X3D-packaging. Mogelijk gebruikt AMD dergelijke technieken bij Zen 4.

AMD maakte deze week al bekend dat de El Capitan-supercomputer voor de Amerikaanse overheid gebouwd zal worden met Zen 4-processors. Die computer krijgt een rekenkracht van 2 exaflops en moet begin 2023 operationeel zijn. AMD meldde ook de derde generatie van zijn Infinity-interconnect te gebruiken in die supercomputer. De nieuwe interconnect biedt een veel hogere bandbreedte dan de huidige versie. De nieuwe versie kan gpu's en cpu's direct met elkaar verbinden, zonder tussenkomst van de pci-e-interface

Eind dit jaar komen de eerste processors met Zen 3-cores uit. Die worden op een verbeterde versie van TSMC's 7nm-procedé gemaakt. Vermoedelijk komen de nieuwe cores eerst naar AMD's Epyc-serverprocessors en komen ze later naar de desktopmarkt. Datzelfde gebeurde bij de Zen 2-cores.

Ook maakt AMD bekend dat het tot nu toe meer dan 260 miljoen Zen-cores heeft geleverd. AMD maakt sinds 2017 processors met Zen-cores. Om hoeveel processors het gaat is niet duidelijk, daar geeft AMD geen details over. AMD heeft processors met 2 tot 64 Zen-cores in zijn assortiment.