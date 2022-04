'Bios-versie van AMD heeft aanwijzingen voor Zen 3-processors met tien cores'

AMD zou later dit jaar processors op basis van Zen 3-cores kunnen uitbrengen met in totaal tien cores. Volgens de ontwikkelaar van de DRAM Calculator- en ClockTuner-tool blijkt dat uit informatie die te vinden is in een nieuwe bios-update.

De ontwikkelaar Yuri Bubliy, op Twitter beter bekend onder de accountnaam 1usmus, zegt dat processors met tien Zen 3-cores reëel zijn. Hij zegt zich daarbij te baseren op de informatie die volgens hem eenvoudig is te halen uit Agesa -versie 1.0.8.1. Daarin zou de ondersteuning voor processors met tien cores op basis van de Zen 3-architectuur te vinden zijn.

Als er later dit jaar dergelijke Ryzen 4000-cpu's uitkomen, zal het vermoedelijk vijf cores per die betekenen. Momenteel zijn er nog geen Ryzen-processors met tien cores. Er zijn weliswaar Threadripper-cpu's die over 64 cores beschikken, maar als het gaat om mainstreamprocessors is er doorgaans sprake van vier, zes of acht cores, waarbij de relatief nieuwe processors uit de Ryzen 9 3000-serie twaalf of zestien cores bevatten.

Bubliy zegt dat ook andere informatie uit Agesa 1.0.8.1 is te halen, waarbij hij de aanwezigheid van een curve optimizer noemt als een van de belangrijkste features van Zen 3. Daarmee zouden gebruikers de boost van hun Ryzen-processor kunnen configureren, naast de frequentie voor elke core. Daarnaast spreekt de ontwikkelaar over Infinity Fabric-dividers. Infinity Fabric is de naam voor de in 2018 geïntroduceerde interconnect voor de twee core-complexes waarin de Zen-cores van de 2xxx-processors zijn ondergebracht. Deze zogeheten Infinity Fabric-dividers zouden maken dat de kloksnelheid van de geheugencontroller iets hoger kan worden ingesteld in de mixed mode. Volgens Bubliy wordt hier meerdere keren melding van gemaakt, al weet hij verder niet welk mechanisme erachter zit.

Eind dit jaar komen de eerste processors met Zen 3-cores uit. Die worden op een verbeterde versie van TSMC's 7nm-procedé gemaakt. Het zijn desktopprocessors zonder igpu, met de codenaam Vermeer. Of AMD daadwerkelijk Ryzen 4000-processors met tien cores uit gaat brengen, is momenteel nog onbekend. Het kan dat de informatie uit Agesa 1.0.8.1 enkel optionele ondersteuning betreft of dat die mogelijkheid enkel gebruikt wordt voor interne tests.