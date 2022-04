China lijkt toegang tot kinderprogrammeertaal Scratch te blokkeren

Het lijkt er sterk op dat China de toegang tot de kinderprogrammeertaal Scratch sinds enkele weken blokkeert. Dat blijkt onder meer uit gegevens van de digitale burgerrechtenbeweging GreatFire, die de internetcensuur in China in kaart brengt.

TechCrunch bericht over het verbannen van Scratch door de Chinese overheid, waarbij de website zich onder meer baseert op Greatfire; die website meldt dat de url scratch.mit.edu volledig wordt geblokkeerd in China. Daarnaast maakte een gebruiker drie weken geleden op het forum van Scratch al melding van de blokkade in China. Het team achter Scratch was volgens TechCrunch nog niet bereikbaar voor een reactie.

De blokkade in China kan samenhangen met de content die in de vele Scratch-projecten te vinden is. Althans, een aan de Chinese staat gelieerde nieuwssite stelt dat Scratch-projecten veel content bevatten die China beledigt. Tevens zouden er op het platform geruchten worden verspreid, zou China in diskrediet worden gebracht en zouden Hong Kong, Macau en Taiwan in de landenlijst zijn opgenomen. Volgens de website is Scratch de meestgebruikte software in programmeercursussen voor kinderen.

Volgens de eigen statistieken heeft Scratch in China ruim 3 miljoen geregistreerde gebruikers, wat neerkomt op 5,65 procent op het wereldwijde totaal. Ter vergelijking: in de VS is dat 40,63 procent, in Nederland 0,91 procent en in België 0,47 procent. Het daadwerkelijke percentage in China ligt volgens TechCrunch echter nog een stuk hoger, omdat ontwikkelaars allerlei afgeleide versies van Scratch gebruiken.

De opensourceprogrammeertaal Scratch is een visuele taal die gecreëerd is door de Lifelong Kindergarten-groep van MIT. Aan de hand van deze taal kunnen kinderen bijvoorbeeld interactieve verhalen maken. Scratch werkt daartoe met sprites in plaats van tekst.