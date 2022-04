Infinity Ward schakelt alle voertuigen uit in CoD: Warzone wegens bug - update

Ontwikkelaar Infinity Ward heeft zondag alle voertuigen in Warzone uitgeschakeld wegens een glitch, waarmee gehele spelsessies konden worden beëindigd. Warzone is het battle-royaleonderdeel van het vorig jaar uitgekomen Call of Duty: Modern Warfare.

Het gaat om een probleem dat optreedt als spelers naar de grenzen van het speelveld rijden. Die zijn op de minimap weergegeven met een duidelijke rode stippellijn. Zodra die wordt overschreden, volgt de gebruikelijke waarschuwing om terug te keren naar het gevechtsgebied.

Normaal gesproken gaat dat gepaard met een aflopende timer van vijf seconden om weer terug te keren, maar spelers ontdekten dat die timer niet meer aftelde. Vervolgens konden spelers niet meer uit hun voertuig komen of andere handelingen verrichten. Na enkele tientallen seconden volgt er een foutmelding over een verloren verbinding met de server en belandt de speler terug in het hoofdmenu. De ronde is daarmee beëindigd en dat overkwam ook alle andere spelers in die specifieke lobby.

Infinity Ward heeft op Twitter alleen laten weten dat de uitgebrachte update ertoe leidt dat alle voertuigen tijdelijk verwijderd zijn uit Warzone. De ontwikkelaar geeft verder geen details of een verwachte datum voor wanneer de voertuigen hun rentree zullen maken.

Update, 9 september: Inmiddels zijn de voertuigen weer terug in de game.