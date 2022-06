Call of Duty: Warzone heeft nu 75 miljoen spelers en stadion is te betreden

Call of Duty: Warzone, het battle-royaleonderdeel van Call of Duty: Modern Warfare, heeft nu 75 miljoen spelers. Verder brengt Activision woensdag een nieuw seizoen uit, waarmee een mini-battle-royalemodus beschikbaar komt en voor het eerst het grote stadion is te betreden.

De nieuwe mijlpaal van meer dan 75 miljoen spelers is door Activision bekendgemaakt op Twitter. Dat aantal zat begin mei op 60 miljoen spelers en in april werd de grens van 50 miljoen geslecht. Dat laatst was een maand na de release van Warzone.

Activision heeft ook een trailer voor het nieuwe vijfde seizoen uitgebracht, waarin is te zien hoe het dak van het stadion op het Verdansk-speelveld wordt opgeblazen en spelers het stadion ook daadwerkelijk kunnen betreden. Tot nu toe was dat stadion nooit te betreden en konden spelers er enkel omheen lopen of op het dak parachuteren. Ook is er een nieuwe trein waarin buit is te vinden en het trainstation is eveneens te betreden.

Verder wordt in het nieuwe seizoen een mini-battle-royalemodus geïntroduceerd. Ontwikkelaar Infinity Ward beschrijft dat het hiermee de chaos en intense gevechten van het laatste deel van een reguliere battle-royaleronde samenbrengt. Het aantal spelers wordt in deze modus flink verminderd. Spelers landen nog wel normaal via parachutes, maar het speelveld is stukken kleiner dan normaal, waardoor de actie meteen zal losbarsten.

Het reguliere Call of Duty: Modern Warfare krijgt meerdere nieuwe speelvelden en zowel in het reguliere deel als in Warzone krijgen spelers tijdens de strijd de mogelijkheid om hun wapens te inspecteren. De ontwikkelaar heeft de komst hiervan bevestigd op Reddit, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat precies mogelijk wordt.

Inmiddels is ook bekend geworden dat de nieuwe Call of Duty-titel voor dit jaar gemaakt wordt door ontwikkelaar Treyarch. Activision heeft dat bekendgemaakt tijdens een mondelinge toelichting in het kader van de rapportage van zijn kwartaalcijfers. Treyarch Studios heeft dit ook bevestigd op Twitter. Er is nog weinig bekend over deze nieuwe titel, al gaf Activision aan dat Treyarch en mede-ontwikkelaar Raven Software 'redelijk snel' elementen uit de game zullen laten zien. Eerder was er een gerucht dat de Koude Oorlog centraal staat in de nieuwe Call of Duty-game.