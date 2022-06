Activision Blizzard haalt hoge in-gameaankoopomzet en komt met virtuele BlizzCon

Activision Blizzard heeft tijdens het afgelopen kwartaal een fors hogere omzet gehaald uit in-gameaankopen zoals dlc, lootboxes en microtransacties. Ook heeft het bedrijf de komst van een virtueel Blizzcon-evenement aangekondigd.

Uitgever Activision Blizzard noemt de omzet uit in-game net bookings in de publicatie van de kwartaalcijfers van het tweede fiscale kwartaal. Deze omzet van 1,37 miljard dollar is fors hoger dan de 778 miljoen dollar tijdens hetzelfde kwartaal uit 2019. De omzet uit in-gameaankopen is niet per game gespecificeerd.

Met name de downloadbare content en microtransacties in Call of Duty-games deden het goed; de opbrengsten daarvan verdubbelen ten opzichte van het eerste kwartaal en vervijfvoudigden ten opzichte van hetzelfde fiscale tweede kwartaal uit 2019. Waarschijnlijk zijn het vorig jaar uitgekomen Call of Duty: Modern Warfare en met name het dit jaar uitgekomen Warzone-onderdeel daar debet aan zijn; Warzone heeft inmiddels al meer dan 75 miljoen spelers. Vermoedelijk leveren de mobiele games van King ook nog altijd een substantiële bijdrage.

Tijdens een mondelinge toelichting op de kwartaalcijfers heeft het gecombineerde gamebedrijf laten weten dat het begin volgend jaar een virtueel BlizzCon-evenement organiseert. Een specifieke datum is nog niet bekendgemaakt en ook zijn er nog weinig nadere details bekend. Blizzard annuleerde de BlizzCon-conferentie eerder al. Toen gaf de executive producer van BlizzCon, Saralyn Smith, al aan dat er gesproken werd over een alternatief dat online zou worden gehouden. Dat is nu bevestigd.

Activision Blizzard haalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 1,9 miljard dollar, terwijl dat een jaar eerder nog op 1,4 miljard dollar uitkwam. Uit de presentatie van de cijfers blijkt dat van deze gezamenlijke omzet 993 miljoen dollar afkomstig is van Activision, 461 miljoen dollar van Blizzard en 553 miljoen van King. Deze 993 miljoen dollar omzet van Activision is een stijging van 270 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De gezamenlijke winst kwam uit op 580 miljoen dollar, tegenover 328 miljoen dollar een jaar geleden.