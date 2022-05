Bloomberg: Activision Blizzard-kantoor in Versailles sluit zijn deuren

Activision Blizzard zou zijn kantoor in Versailles gesloten hebben volgens bronnen van Bloomberg. Dat kantoor had ongeveer 400 werknemers en hield zich onder andere bezig met het lokaliseren van games, marketing en klantenservice.

Activision Blizzard zou in eerste instantie van plan zijn geweest om de helft van het aantal medewerkers te herpositioneren in Londen, melden betrokken bronnen aan financieel persbureau Bloomberg. Brexit en de uitbraak van het coronavirus zouden dit proces echter hebben belemmerd. Het is volgens Bloomberg nog niet duidelijk hoeveel mensen hun baan verliezen. Volgens Franse wetten moeten werkgevers die ontslagrondes houden, onderhandelen over 'aanzienlijke compensatiepakketten' voor de betrokken medewerkers.

Medewerkers zouden volgens het bedrijf volgende week meer te weten komen over de sluiting van het kantoor. Een woordvoerder van het bedrijf heeft inmiddels bevestigd dat het van plan is om 'zijn activiteiten te reorganiseren'. "Gedurende het afgelopen jaar hebben we onderzocht hoe we het beste onze capaciteiten in het hele bedrijf kunnen integreren, zodat we beter gebruik kunnen maken van talent en expertise, terwijl we ons aanpassen aan de behoeften van een snelle, zeer competitieve, digitaal gerichte industrie", aldus de woordvoerder.

De uitgever zou vorig jaar al bekend hebben gemaakt 134 banen in Versailles te gaan schrappen. Bloomberg schrijft dat die medewerkers toen maandenlang in onzekerheid zouden zijn gehouden, terwijl Activision Blizzard met de overheid onderhandelde over compensatiepakketten. Het bedrijf zou eerder dit jaar ook stilletjes een kantoor in Den Haag gesloten hebben. Een aantal medewerkers zou zijn ondergebracht in andere vestigingen. In februari 2019 hield het bedrijf ook een ontslagronde, waarin bijna 800 medewerkers werden ontslagen.