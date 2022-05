Toyota werkt samen met Hitachi aan waterstoftrein

Toyota gaat de brandstofceltechnologie die het gebruikt in zijn waterstofauto Mirai en waterstofbus Sora, geschikt maken voor treinen. Daarvoor werkt de fabrikant samen met de East Japan Railway Company en Hitachi. In 2022 beginnen de eerste tests.

Spoorwegbedrijf JR East ontwerpt en produceert de trein, Hitachi levert de hybride aandrijftechnologie, waaronder een lithium-ionaccupakket, en Toyota stelt de brandstofcellen beschikbaar. De partijen noemen het project Hybari, wat staat voor 'Hydrogen-hybrid advanced rail vehicle for innovation'. De trein moet een snelheid van 100km/u halen en een actieradius van ongeveer 140 kilometer krijgen. Rond maart 2022 willen de bedrijven de eerste tests uitvoeren over de Nambu-spoorlijn in Japan.

De waterstoftrein wordt voorzien van vijf waterstoftanks en vier brandstofcellen van Toyota, die ieder 60kW vermogen leveren. Energie wordt opgeslagen in twee 120kWh-accupakketten en de twee wagons worden aangedreven door in totaal vier 95kW-elektromotoren.

Andere fabrikanten testen al langer met waterstoftreinen. In Duitsland zijn de Coradia iLint-treinen van Alstom sinds 2018 in gebruik. In Nederland is begin dit jaar getest met diezelfde treinen in Groningen. Volgens OVPro waren die proeven succesvol en worden in Groningen dieseltreinen vervangen door waterstoftreinen. Die zullen op zijn vroegst in 2025 deel uitmaken van de reguliere dienstregeling.

Toyota Motor North America werkt samen met Hino USA ook aan een waterstofvrachtwagen voor de Amerikaanse markt. Daarbij wordt het Hino XL-chassis gecombineerd met Toyota's waterstoftechniek. De bedrijven werkten eerder al samen aan een emissieloze vrachtwagen voor de Japanse markt. Technische details over de nieuwe waterstofvrachtauto zijn nog niet bekendgemaakt.