Toyota toont productiemodel van tweede generatie waterstofauto Mirai

Toyota heeft afbeeldingen van de productieversie van de nieuwe Mirai-waterstofauto gepubliceerd. De auto ziet er grotendeels hetzelfde uit als op de conceptafbeeldingen van vorig jaar. Meer informatie over de exacte actieradius van de tweede generatie ontbreekt ook nu.

Toyota herhaalt dat de tweede generatie een actieradius zal hebben die 30 procent groter is dan die van de huidige, in 2014 uitgebrachte Mirai. Deze eerste generatie heeft een actieradius van ongeveer 500km, waarmee de tweede generatie van de waterstofauto van Toyota een bereik van ongeveer 650km zou moeten halen. De fabrikant zegt dat deze verbetering mogelijk wordt door verbeteringen bij het brandstofcelsysteem. Ook het gebruik van grotere, interne waterstoftanks speelt een rol; de nieuwe auto heeft er daar drie van: een lange en twee kortere tanks. Dat leidt tot een brandstofcapaciteit die met ongeveer een 1kg waterstof is verhoogd.

De nieuwe Mirai heeft een lengte van 4,98m, een breedte van 1,89m en een hoogte van 1,47m. De wielbasis is 2,92m lang. In het interieur is wederom een centraal 12,3"-scherm in het dashboard te zien en er zijn zitplaatsen voor vijf personen, waar de eerste Mirai plaats heeft voor vier inzittenden.

Volgens planning zal Toyota de tweede generatie van de Mirai ergens eind dit jaar in Japan, Noord-Amerika en Europa op de markt brengen. Een prijs of andere nadere technische details zal de fabrikant op een later moment bekendmaken.

Toyota zegt dat van de huidige Mirai ongeveer 10.000 exemplaren zijn verkocht. Deze auto kost in Nederland meer dan 80.000 euro. Onder meer de gemeente Den Haag gebruikt 35 Mirai-waterstofauto's als regiotaxi.