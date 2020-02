Nederlandse scheepsontwerper ontkent verkoop waterstofsuperjacht aan Bill Gates

De Nederlandse scheepsontwerper Sinot ontkent zijn waterstofjacht Aqua aan Bill Gates verkocht te hebben. Britse media meldden in de afgelopen dagen dat Gates 590 miljoen euro voor het vaartuig zou hebben betaald. De Aqua is enkel nog een concept.

De Britse krant Sunday Telegraph meldde zaterdag dat Gates de opdracht heeft gegeven om het 112 meter lange waterstofjacht te laten bouwen. Het eveneens Nederlandse Feadship zou de bouwer zijn en het jacht maken naar het ontwerp van Sinot. De Microsoft-medeoprichter zou daar 500 miljoen pond voor neergeteld hebben en het jacht zou in 2024 gereed zijn. Websites waaronder The Guardian en Engadget namen dat bericht over.

Sinot ontkent in een bericht op zijn website stellig dat Gates zijn Aqua-concept heeft gekocht. Volgens de Nederlandse scheepsontwerper is 'alle informatie' uit de recente artikelen incorrect en heeft het bedrijf geen enkele band met Bill Gates en ook geen zakelijke overeenkomst. Sinot laat desgevraagd aan Tweakers weten dat het bedrijf niet weet waar de verhalen vandaan komen. Het waterstofjacht zit nog in de conceptfase en Sinot zegt open te staan voor 'iedere visionaire klant'.

Vorig jaar toonde Sinot zijn Aqua-concept op de Monaco Yacht Show. Het bedrijf heeft een schaalmodel gemaakt en renders vrijgegeven. Het schip zou voorzien worden van twee elektromotoren die ieder een megawatt kunnen genereren en waterstof gebruiken als brandstof. Het jacht zou 3750 zeemijlen kunnen afleggen, een kleine 7000 kilometer. De maximale snelheid is 17 knopen, zo'n 32km/u, en de kruissnelheid bedraagt 10 tot 12 knopen.