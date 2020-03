Bill Gates trekt zich terug uit bestuur Microsoft

Bill Gates heeft te kennen gegeven dat hij zich terugtrekt uit het bestuur van Microsoft. Datzelfde doet hij voor de investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway. Hij wil meer tijd gaan investeren in zijn instelling waarmee hij onder meer medisch onderzoek financiert.

Het nieuws is door Microsoft zelf bekendgemaakt, in een statement dat het bedrijf op zijn website heeft geplaatst. Bill Gates geeft zijn plek op in het bestuur van Microsoft en investeringsmaatschappij Berkshire Hathaway. Overigens blijft Gates wel aan als technisch adviseur bij Microsoft, waarbij hij ceo Satya Nadalla zal adviseren.

Gates trekt zich terug als bestuurslid omdat hij meer tijd wil besteden aan zijn filantropische instelling. Met zijn Bill & Melissa Gates Foundation financiert de mede-oprichter van Microsoft onder meer medisch onderzoek. De instelling heeft veel hiv-onderzoek gefinancierd, en recentelijk is er ook veel geld in onderzoek naar het coronavirus SARS-CoV-2 gestoken.