Bill Gates: Apple, Google, Amazon en Facebook opsplitsen is geen oplossing

Het opsplitsen van Apple, Google, Amazon en Facebook is geen oplossing voor slecht gedrag van die bedrijven. Dat zegt voormalig Microsoft-directeur Bill Gates. De Amerikaanse overheid overwoog twintig jaar geleden Microsoft op te splitsen, maar deed dat toen niet.

Gates bij Bloomberg

Het opsplitsen van een bedrijf zelden een goede oplossing, zegt Gates tegen financieel persbureau Bloomberg. "Er is een aardig smalle groep van dingen waartegen opsplitsing helpt. Deze bedrijven zijn grote, invloedrijke bedrijven. Het is geen verrassing dat de overheid aan zulke oplossingen denkt, is geen verrassing."

Volgens Gates is het beter om ze te reguleren. "Als je van dat bedrijf gedrag ziet waar je vanaf wil, moet je als overheid zeggen: dat is verboden gedrag. Maar een bedrijf opsplitsen zodat twee bedrijven dat slechte gedrag gaan vertonen, klinkt niet als een oplossing."

De Amerikaanse overheid onderzoekt de monopoliepositie en eventueel machtsmisbruik van grote techbedrijven: Facebook, Amazon, Google en Apple. De overheid onderzoekt Microsoft niet. Dat gebeurde eind jaren negentig wel, maar uiteindelijk besloot de Amerikaanse regering toen de opsplitsing niet door te zetten. Onder meer diverse presidentskandidaten voor de verkiezingen van volgend jaar zeggen voor een splitsing van grote techbedrijven te zijn. Het onderzoek is net begonnen en of de Amerikaanse overheid gaat proberen om grote techbedrijven te splitsen is nu nog niet bekend.