Amerikaanse overheid begint onderzoek naar monopoliepositie grote techbedrijven

De Amerikaanse overheid begint een onderzoek naar de mogelijke monopoliepositie van grote techbedrijven. Het onderzoek van de mededingingscommissie gaat kijken of de grote bedrijven hun machtspositie misbruiken en of er nieuwe wetten kunnen komen om dat tegen te gaan.

"Macht in de digitale markt brengt een hele reeks eigen problemen met zich mee", schrijft comitévoorzitter David Cicilline. "Na vier decennia van zwakke handhaving en gerechtelijke tegenwerking van mededingingshandhaving is het belangrijk dat de overheid zich uitspreekt over de vraag of bestaande wetten genoeg zijn om fout gedrag van platformen aan te pakken."

Het comité wil voornamelijk hoorzittingen houden over het onderwerp. Die moeten kijken naar de vraag of grote techbedrijven een monopolie op de markt hebben, en of zij gedrag vertonen dat concurrentie tegenwerkt. Ook wil het comité kijken of bestaande regelgeving voldoende is om daarmee om te gaan.

Tegelijkertijd heeft het Amerikaanse Ministerie van Justitie de mogelijkheid gekregen soortgelijke onderzoeken te starten tegen Google en Apple. Reuters meldt dat de Federal Trade Commission en het Antitrust-departement van justitie het ministerie de bevoegdheid hebben gegeven om zo'n onderzoek te beginnen. Dat wil niet meteen zeggen dat dat ook meteen gaat gebeuren, maar er wordt wel al langer over gesproken in het land.