SoundCloud introduceert betaalde streamingdienst Go+ in België

Muziekstreamingdienst SoundCloud heeft zijn betaalde dienst Go+ in België uitgebracht. Abonnees krijgen onbeperkt toegang tot de muziekdatabase van SoundCloud en kunnen de nummers ook offline beluisteren. In Nederland werd SoundCloud Go+ in 2017 al geïntroduceerd.

Via SoundCloud Go+ hebben gebruikers toegang tot een muziekcatalogus met meer dan 200 miljoen tracks, dj-sets, remixes en ander materiaal. Het abonnement biedt volgens de streamingdienst een hogere geluidskwaliteit en stelt gebruikers in staat om nummers te downloaden om ze offline te beluisteren. Daarnaast is SoundCloud Go+ vrij van advertenties.

SoundCloud Go+ is beschikbaar via de bestaande SoundCloud-apps voor Android en iOS en via een webplayer. Gebruikers kunnen zich inschrijven voor een gratis proefversie van dertig dagen; daarna is een maandelijks abonnement vereist. SoundCloud Go+ kost 9,99 euro per maand voor Android en de webversie. IOS-gebruikers betalen 12,99 euro per maand, doordat Apple dertig procent opeist.

Muziekliefhebbers die zich abonneren op SoundCloud Pro Unlimited, het premium-abonnement voor auteurs, kunnen een SoundCloud Go+-abonnement nemen voor de helft van de prijs. Ze hebben dan alle onderdelen van SoundCloud Go+ en kunnen het integreren met diverse dj-software, waaronder Serato, Pioneer DJ en Native Instruments.

In Nederland werd SoundCloud Go+ in maart 2017 al geïntroduceerd. SoundCloud Go+ en de gratis, door advertenties ondersteunde versie zijn inmiddels beschikbaar in veertien landen.